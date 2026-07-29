Las labores de búsqueda y rescate de los montañistas peruanos Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas, desaparecidos desde el pasado 14 de julio en el nevado Huascarán, en la región Áncash, fueron suspendidas temporalmente debido a las condiciones climáticas adversas y al elevado riesgo que presenta el área donde se presume que están.

Así lo informó el presidente de la asociación Socorro Andino Peruano, Eric Albino Lliuya, quien explicó que la decisión responde a la presencia de grietas, grandes bloques de hielo (seracs) y un alto peligro de avalanchas, factores que comprometen la seguridad de los equipos de rescate. “Hay que reconocer que ascender al nevado Huascarán no es tan sencillo. Hay grietas, avalanchas e inclusive es muy extremo el clima”, mencionó.

Según indicó, los tres escaladores habrían alcanzado la cumbre del Huascarán y posteriormente descendido por una de las zonas más complejas del macizo, donde se estima que permanecen entre los 6400 y 6500 metros sobre el nivel del mar.

Albino señaló que la reanudación de las operaciones dependerá de una mejora en las condiciones meteorológicas y de la disponibilidad de rescatistas especializados en alta montaña. Precisó que actualmente muchos de estos profesionales se encuentran participando en expediciones y actividades de trekking, debido a la temporada alta de montañismo en la Cordillera Blanca. “Se necesitan especialistas calificados, capacitados para este tipo de trabajo. Se requiere bastante precisión, mucha experiencia en montaña, mucho profesionalismo y capacidad”, sostuvo.