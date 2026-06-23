La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) advirtió sobre una nueva modalidad de estafa que consiste en el envío de notificaciones falsas de infracciones de tránsito con el objetivo de sustraer dinero a los conductores.

Los criminales envían correos electrónicos y mensajes de WhatsApp haciéndose pasar por comunicaciones oficiales de la entidad, en los que incluyen supuestas “órdenes de captura vehicular por deuda de papeletas” y exigen pagos indebidos.

El vocero de la Sutran, Ronald Power, explicó que los estafadores han diseñado un sistema que simula ser legal para engañar a las víctimas. Estas comunicaciones fraudulentas incluyen enlaces o códigos QR que redirigen a los usuarios hacia plataformas de pago externas o billeteras digitales.

“Estas comunicaciones se anexan a estas comunicaciones links de pago para realizar este pagos a través de plataformas o a través de códigos QR para también redireccionar a plataformas de pago y realizar pagos por presunta comisión de infracciones”, declaró a RPP.

“En algunos casos hemos tenido montos por 2 800 soles, 500 soles, por un acumulado de infracciones”, sostuvo.

Además, los delincuentes han creado portales que guían a la víctima paso a paso, con el fin de otorgar una apariencia de seguridad.

“Ese mensaje lo ponen los falsificadores. Uno va a encontrar un paso por paso para realizar, validar la información y finalmente el último es el procedimiento de pago”, indicó.

Frente a este escenario, el funcionario señaló que la Sutran únicamente utiliza dos mecanismos oficiales para notificar infracciones y deudas.

“Sutran realiza comunicaciones por dos mecanismos. Uno, a través de depositar comunicaciones a través de la casilla electrónica mediante el cual un usuario se ha afiliado previamente. Y, en segundo lugar, estamos hablando de comunicaciones que realizamos a través de comunicaciones en los domicilios”, señaló.

Power refirió que es fundamental que los ciudadanos sepan que, cuando se realiza un depósito en la casilla electrónica, el usuario solo recibe un “mensaje de texto informativo al número telefónico asociado” a dicha cuenta, en el que se le indica que se ha registrado una notificación (ya sea una resolución u orden de pago), sin que en ningún caso se incluyan enlaces directos de pago por esa vía.

En lo que va del 2026, se han registrado 11 casos de esta modalidad a nivel nacional. El funcionario de la Sutran indicó que el procurador público de la entidad ya viene emprendiendo acciones legales y que cuatro de estos casos han sido derivados al Ministerio Público.

“Uno ya tiene, por ejemplo, una sentencia condenatoria donde se ha determinado una responsabilidad a un delincuente”, agregó.

Por otro lado, la Sutran, mediante un comunicado, precisó que no emite “órdenes de captura vehicular por deudas de papeletas”.

“Se ha identificado que personas inescrupulosas vienen utilizando indebidamente el nombre, logotipo e imagen institucional de la Sutran para intentar engañar a los ciudadanos y obtener pagos indebidos o información personal”, enfatizó.