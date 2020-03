Tauromaquia: La tradición que divide al país

El último martes, el Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda que buscaba declarar como inconstitucional la tauromaquia y la gallística, costumbres que se practican en al menos 14 regiones del país.

A pesar de ello, organizaciones aún pugnan por abolir actividades como la corrida de toros, a la que consideran como un acto violento que tiene efectos adversos para la sociedad. Sin embargo, otros defienden su carácter cultural.

posturas. El investigador y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), José Antonio Espinoza Ballena, señala que la tauromaquia es una tradición ancestral que llegó al Perú con la invasión española. Se dice que el conquistador Francisco Pizarro fue uno de los primeros en lidiar un toro en la Plaza Mayor de Lima.

El espectáculo solía ser realizado por los colonos, para impresionar a los indígenas y demostrar su dominio. Poco a poco, se fue extendiendo por todos los territorios conquistados e introduciéndose en las festividades religiosas.

Para el profesor Espinoza, la corrida de toros es parte de la cultura; sin embargo, señala que propicia la violencia, ya que hace que a las personas no les importe ver a un animal sufriendo con tal de deleitarse y mantener una manifestación cultural.

“Hay costumbre buenas y costumbres malas. No importan cuántos miles de años tengan, el ser humano evoluciona y puede cambiarlas. Por ejemplo, la esclavitud fue una costumbre en su época, pero se abolió. Antes era una costumbre que las mujeres no voten, pero eso ha cambiado”, señala el especialista.

Una posición distinta tiene el abogado Roberto Puga, quien indica que las corridas de toros y las peleas de gallos son una tradición vivida intensamente por miles de familias.

“Para un gallero o un taurino, es una manera de vida, un sentimiento familiar. Es un encuentro de los padres con los hijos y los hijos con los nietos. Es un sentimiento muy profundo de los pueblos que tienen tradición, que tienen cultura, que tienen apellido”, señaló Puga, a la agencia de noticias EFE, tras conocer la decisión del TC.

El también ganadero sostiene que el movimiento animalista busca quitarle “la dignidad (...) y la profundidad” a miles de familias peruanas que cultivan y viven esta tradición.

Asegura que esta afición reúne a más de cuatro millones de espectadores al año, en más de 200 plazas de toros de todo el Perú, quienes no consideran completa una fiesta patronal si no hay corrida de toros.

“Nosotros no exaltamos la violencia, vamos a ver el coraje del animal, el valor, la bravura. (Como) el famoso vals de Chabuca Granda, ese que pide vida para seguir viviendo o para morir matando. Esa es una expresión culta, es una expresión del pueblo que ha hecho su cultura. La gente cree que la cultura es la que tienen los señores que están en la biblioteca. No, la cultura es la obra de los hombres, de los ciudadanos de una nación”, agrega.

insistencia. Para la coordinadora de la organización “Perú Antitaurino”, Rita Oyague, el arraigo cultural no es justificación para mantener como legal una actividad que es negativa para la sociedad. Señala que si bien los toros de lidia son agresivos por naturaleza, no existe razón para que los humanos hagan un espectáculo lucrativo en base a la tortura y muerte del animal.

“La violencia hacia los animales es una violencia que debe ser erradicada como otras formas de violencia contra las que el Estado viene luchando, como la de género, el bullying, etc. Creo que las autoridades peruanas no van deben tener un doble discurso o moral sobre la violencia. No deben existir privilegios para poder matar y torturar animales en espectáculos públicos y por diversión”, sostiene Oyague.

Respecto a la decisión del TC, la activista antitaurina señaló que su organización viene evaluando la posibilidad de buscar la abolición de la tauromaquia vía el Poder Legislativo, o a través de un eventual referéndum.

“Primero, tenemos que leer la sentencia, que todavía no ha salido. Una vez ello, vamos a buscar las mejores opciones jurídicas para seguir en esta lucha”, sentencia.