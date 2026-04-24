La región Piura enfrenta de manera recurrente eventos climáticos extremos que afectan a la población, la infraestructura y la actividad económica. Frente a este escenario, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), viene ejecutando una cartera integral de proyectos orientada a reducir la vulnerabilidad ante inundaciones, fortalecer servicios esenciales y promover el desarrollo sostenible del territorio.

La ANIN presentó los avances de sus principales intervenciones en la región durante la sesión descentralizada de la Comisión de Seguimiento a la Creación y Funcionamiento de la ANIN del Congreso de la República, realizada en Piura, donde expuso sobre el estado de la cartera de proyectos en la región, que incluye proyectos en etapa de ejecución, diseño y perfil.

El congresista César Revilla, presidente de la Comisión, y el gobernador regional de Piura, Luis Neyra, destacaron los 24 proyectos culminados por la ANIN en Piura, entre ellos 19 instituciones educativas, 4 establecimientos de salud y una solución integral, con una inversión que supera los S/ 2,600 millones y que ha beneficiado a más de un millón de ciudadanos, además de más de 18 mil escolares.

En ese sentido, el jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura, Hernán Yaipén, anunció la culminación de los estudios de pre-inversión a nivel perfil del proyecto de Drenaje Pluvial de Piura y del Proyecto de Servicios de Protección del río Piura para el 30 de junio 2026.

Asimismo, destacó los avances alcanzados en la región y el enfoque de trabajo que se viene consolidando para asegurar la continuidad de los proyectos estratégicos, especialmente aquellos vinculados a la prevención de riesgos y la mejora de servicios esenciales, en articulación con el Gobierno Regional de Piura.

“Hemos entregado ya al 100% a todos los colegios que nos encargaron, los hospitales también. Falta Sechura, Máncora y Talara, cuya etapa de diseño acaba este año y estaríamos entrando a concursos para la ejecución de la obra. Tenemos dos años de funcionamiento, hemos entregado más de 50 obras, más de tres proyectos de soluciones integrales, y así podríamos estar numerando a proyectos. Lo importante es que estamos avanzando con el gobierno regional en esta solución integral de Río Piura y de drenaje”, señaló.

Más obras para Piura

En paralelo, se vienen ejecutando cuatro proyectos estratégicos que suman una inversión superior a los S/ 998 millones. Entre ellos destacan el drenaje pluvial integral de Talara, con un avance de 35.80 % y más de 98 mil beneficiarios; el drenaje Sullana – Bellavista, que supera el 29 % de avance y beneficiará a más de 250 mil ciudadanos; y el Sistema de Alerta Temprana (SAT Piura), que alcanza un 91.81 % de avance y permitirá proteger a más de 8.4 millones de personas.

Asimismo, se encuentra en ejecución la carretera Chulucanas – Frías, con una inversión superior a los S/ 574 millones, que beneficiará a más de 28 mil ciudadanos y mejorará la conectividad en la región.

En etapa de diseño, la ANIN impulsa 15 proyectos adicionales, entre los que destacan tres establecimientos de salud en Máncora, Talara y Sechura, así como once soluciones integrales y el canal de riego Miguel Checa, que permitirá optimizar el riego en más de 10 mil hectáreas agrícolas, contribuyendo directamente a la productividad del sector.

De igual forma, se vienen desarrollando dos proyectos en fase de perfil vinculados al control de inundaciones del río Piura y al drenaje pluvial de la ciudad, cuya inversión estimada supera los S/ 9,000 millones.

Estas intervenciones forman parte de un modelo de soluciones integrales que articula infraestructura de prevención, infraestructura social, infraestructura productiva y el uso de tecnología, como los Sistemas de Alerta Temprana, con el objetivo de anticipar riesgos, reducir impactos y garantizar la sostenibilidad de las obras.

En esa línea, la ANIN viene fortaleciendo su trabajo articulado en la región mediante la suscripción de convenios de delegación y cooperación, que permiten viabilizar proyectos clave en sectores como salud, educación, riego y transporte.