Con una recaudación histórica de S/9,168,509, la Teletón 2025 superó ampliamente la meta establecida de S/8,054,927. La solidaridad de millones de peruanos hizo posible que miles de niños con discapacidad física y autismo continúen con sus procesos de rehabilitación y la construcción de sus sueños en todo el país.

Entre la noche del viernes 12 y la medianoche del sábado 13 de septiembre, el Perú se unió durante 26 horas maratónicas en una jornada solidaria que celebró la fuerza de la unión nacional.

Gisela Valcárcel, Cristian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo fueron los encargados de la conducción, transmitiendo mensajes de esperanza y compromiso.

“Fue una jornada maratónica que emocionó a todo el país. Esta meta alcanzada representa seguir construyendo el futuro de nuestras niñas y niños Teletón. Honraremos cada sol donado con servicios de calidad en todo el país”, indicó Sergio León, gerente general de la FundaciónTeletón.

El 70% del total recaudado en la Teletón 2025 provino del esfuerzo colectivo de la ciudadanía peruana, que, sol a sol, aportó con generosidad para hacer realidad esta cruzada solidaria.