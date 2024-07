Un sismo no avisa, por eso es crucial no sólo conocer lo que debemos hacer, sino lo que debemos evitar para no vernos afectados durante una réplica. Por ello, Comunidad Segura, el programa de prevención de riesgos de Pacífico Seguros, brinda una guía práctica sobre comportamientos para actuar de manera segura.

En caso de estar en sitios con gran aglomeración de personas, evacúa una vez que termine el temblor.

No te ubiques cerca de ventanas o bajo elementos colgantes que puedan caer. Tampoco permanezcas debajo o cerca de árboles, postes de luz u otras estructuras que se puedan desplomarse.

No uses los ascensores, ya que podrían detenerse si se va la luz durante la emergencia.

Si estás manejando, no frenes súbitamente a mitad de la carretera. Oríllate y estaciónate para evitar choques o verte involucrado en algún incidente.

No subestimes la situación ni des por sentado que nunca estarás expuesto a terremotos de gravedad. La prevención es vital para evitar tragedias. Comunidad Segura recomienda preparar un maletín de emergencias que contenga: silbato, linterna, ropa de cambio completa, elementos de aseo personal, botiquín personal, agua, alimentos no perecederos, navaja, y bolsas plásticas.

En zonas cercanas a ríos, si ocurren desbordes no intentes cruzar las corrientes de agua. Incluso el agua aparentemente tranquila puede ser muy peligrosa, ya que no sólo puede arrastrar vehículos y personas, sino también ocultar alcantarillas o huecos en los que puedes caer. Busca terreno elevado y permanece allí hasta que las autoridades confirmen que es seguro regresar.

En áreas propensas a derrumbes, aléjate de las laderas o los acantilados. Los sismos pueden desestabilizar el terreno, aumentando el riesgo de deslizamientos. Busca un lugar seguro lejos de pendientes pronunciadas.

La clave para mantenerse seguro durante una réplica de sismo es la preparación y la calma, por ello, evita las acciones que puedan ponerte en riesgo. Además, recuerda que, si sufriste daños y cuentas con un seguro, puedes activarlo para protegerte a ti y a tu familia. En el caso de Pacífico Seguros, puedes hacerlo a través de la app o del sitio web Mi Espacio Pacífico y/o llamar a la Central de Emergencia y Asistencias al (01) 415 1515.

