Un sismo de magnitud 5.0 se registró este martes 21 de julio, a las 12:42:55 p. m., frente a la costa de Chimbote, en la región Áncash, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0482, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 28 kilómetros y su epicentro se ubicó 162 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia del Santa.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0482

Fecha y Hora Local: 21/07/2026 12:42:55

Magnitud: 5.0

Profundidad: 28km

Latitud: -9.24

Longitud: -80.05

Intensidad: IV Chimbote

Referencia: 162 km al O de Chimbote, Santa - Áncashhttps://t.co/ug8WFDupUz — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 21, 2026

Movimiento fue sentido con intensidad IV en Chimbote

El IGP precisó que el sismo alcanzó una intensidad IV en la ciudad de Chimbote, lo que significa que fue percibido por la población, aunque generalmente no ocasiona daños estructurales.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales a consecuencia del movimiento sísmico.

Las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres continúan con el monitoreo de la situación.