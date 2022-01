El Gobierno oficializó las restricciones a nivel nacional que regirán desde el viernes 7 hasta el domingo 16 enero, frente al inicio de la tercera ola del coronavirus, aumento de casos COVID-19 y la presencia de la variante Ómicron.

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 002-2022-PCM, “hasta el 16 de enero de 2022 se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, según el Nivel de Alerta por Provincia”. Por ejemplo, Lima y Callao pasaron del nivel moderado al nivel alto, por lo que tendrá un nuevo toque de queda, aforos, entre otros.

PROVINCIAS EN NIVEL ALTO

Según la norma, las provincias en nivel de alerta alto son: Ica, Pisco, Cusco, Cajamarca, Jaén, Piura, Sullana, Sechura Talara, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Santa, Puno, Lima, Huaura, Provincia Constitucional del Callao, Bagua, Chachapoyas, Tacna, Huancayo, Satipo, Mariscal, Nieto, Ilo y Tumbes. Mientras que las otras restantes permanecerán en el nivel moderado.

Pese a confirmarse la tercera ola del COVID-19, ninguna provincia a retornado a los niveles de alerta “Muy Alto” o “Extremo”, recordemos que las restricciones en estos casos son mucho más severos.

TOQUE DE QUEDA

En el caso de las provincias en nivel de alerta alto, como la capital y el primer puerto, la inmovilización social (toque de queda) regirá de lunes a domingo desde las 11 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente. Mientras que en el nivel de alerta moderado será desde las 2 a.m. hasta las 4 a.m.

USO DE AUTOS

El uso de los vehículos particulares los domingos no estará prohibido en el nivel de alerta alto. Recordemos que, desde enero pasado, en Lima y Callao las personas no podían utilizar sus vehículos particulares los días domingo, salvo que realizaran funciones catalogadas como esenciales. La medida tenía como fin reducir el desplazamiento de los ciudadanos y prevenir nuevos contagios de COVID-19.

Sin embargo, desde el domingo 18 julio del 2021 se habilitó el desplazamiento en este tipo de vehículos.

AFORO EN NIVEL DE ALERTA ALTO

Actividades en espacios cerrados:

Centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados: 40%

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 50%

Restaurantes y afines en zonas internas: 50%

Casinos y tragamonedas: 40%

Cines y artes escénicas: 40%

Bancos y otras entidades financieras: 60%

Templos y lugares de culto: 40%

Bibliotecas, museos, centros culturales y galerías de arte: 50%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes con contacto): 50%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes sin contacto): 50%

Eventos empresariales y profesionales: 50%

Peluquería y Barberia: 50%

Spa, Baños turcos, sauna, baños termales: 40%

Coliseos: 0%

Gimnasios: 40%

Actividades en espacios abiertos (respetando aforo y protocolos, previa autorización de los gobiernos locales en el marco de sus competencias)

Artes escénicas

Enseñanza cultural

Restaurantes y afines en zonas al aire libre

Áreas naturales protegidas, jardines botánicos, monumentos o áreas arqueológicas, museos al aire libre y zoológicos

Baños termales al aire libre

Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre

Eventos empresariales y profesionales al aire libre

Mercados itinerantes

Estadios deportivos: 0%

