El avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, transportando más de 14 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a la población afectada por los recientes terremotos en Venezuela. El envío forma parte del apoyo dispuesto por el Estado peruano para atender las necesidades urgentes de las familias damnificadas.

El Ministerio de Defensa del Perú confirmó la llegada del avión militar a Caracas, tras un vuelo de aproximadamente seis horas, mediante un comunicado oficial. En el documento se informó que el traslado de la ayuda se realizó sin contratiempos y que ya se había iniciado el proceso de entrega del cargamento.

“El avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú arribó a Caracas y ya se inició la descarga de las más de 14 toneladas de ayuda humanitaria enviadas para atender a las familias afectadas por los terremotos”, informó el Mindef.

🇵🇪🤝🇻🇪El corazón solidario de todos los peruanos ya está en Venezuela.



✈️ El avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú arribó a Caracas y ya se inició la descarga de las más de 14 toneladas de ayuda humanitaria enviadas para atender a las familias afectadas por los terremotos. pic.twitter.com/B2YnALrRjN — Mindef Perú (@MindefPeru) June 28, 2026

La carga transportada estuvo compuesta por alimentos de primera necesidad y artículos destinados a la atención de emergencia. Entre los productos enviados se incluyeron arroz, azúcar, aceite, fideos y conservas de atún.

Además de los alimentos, el envío contempló materiales para habilitar espacios de refugio temporal. En esa lista se encuentran carpas, camas plegables, mesas, mosquiteros y bidones de agua.

La operación estuvo liderada por el coronel FAP Juan Carlos Vázquez Acosta, responsable del traslado y la entrega de la asistencia humanitaria. El cargamento fue valorizado en más de 278 mil soles, según información oficial publicada en normas legales.

La emergencia en el país sudamericano ha motivado el despliegue de apoyo externo para atender a la población damnificada. En ese contexto, el arribo del avión peruano representa uno de los envíos de asistencia humanitaria recientes hacia la capital venezolana.