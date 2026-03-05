El presidente de los Gremios de Carga Pesada del Perú, Marlon Milla, señaló que el sector evalúa convocar a un paro nacional ante la crisis por el precio de los combustibles y otros problemas que afectan a los transportistas.

El representante del gremio señaló las razones por las que podría producirse una paralización del sector en las próximas dos semanas.

“Son cuatro factores importantes acá, el alza del combustible, vías deshechas, concesionarios de los peajes, el abuso total y tenemos la inseguridad en el transporte”, manifestó Milla a Exitosa.

En ese sentido, explicó que ya se han empezado a tomar medidas, como informar a las bases a nivel nacional sobre la necesidad de adoptar una decisión para que el Gobierno atienda sus demandas.

“Estamos en plenas conversaciones, pero como siempre hemos actuado, estamos en modo de diálogo, pero si el gobierno nos cierra las puertas del diálogo, lamentablemente el Perú tendrá que parar. Estamos esperando un par de semanas, nosotros debemos esta ya en el pleno nacional y ahí sale la decisión del paro (...) general es indefinido y nacional”, manifestó.

De acuerdo con Milla, el desabastecimiento de GNV y el incremento en el precio del diésel podrían provocar el encarecimiento de los productos que se transportan.

“Sobre todo los agropecuarios, los que van a los mercados, la papa, la cebolla, la fruta, las verduras en general. Todos los precios se están incrementando echando la culpa a los transportistas. Nosotros no hemos subido ningún flete todavía, pero sin embargo el mayorista que da los productos de pan llevar, nos echan la culpa. Subió el petróleo, ellos suben el los precios en el mercado y ellos suben de un sol, 2 soles, tres soles en los en los productos”, sostuvo.