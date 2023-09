La rehabilitación de las pistas de Trujillo aparece en el orden de demandas de la población junto a lucha contra la inseguridad ciudadana y el cierre de brechas en los sectores salud y educación. Sin embargo, gestiones pasan y en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) solo demuestran incapacidad para mejorar las vías de la ciudad, otrora más importante, después de Lima.

En ese contexto, siete empresas de microbuses y una de combis de Trujillo tienen todo listo para acatar un paro contra el sentenciado y suspendido alcalde Arturo Fernández Bazán. En las próximas horas definirán la fecha de la protesta.

Acciones

El presidente de la Central Regional de Transporte Urbano de La Libertad (Certull), Vicente Liñan , asegura que como gremio agrupan al 70% de empresas de transportes de microbuses que circulan en Trujillo. Precisó que en febrero de este año buscó una reunión con el alcalde Arturo Fernández, porque las 30 rutas que tienen como gremio urgen ser intervenidas debido a su mal estado.

Pistas destrozadas cerca al Centro Histórico de Trujillo.

“Hemos dado como plazo nueve meses de gestión como para que pueda hacer algo, y ahora ya podemos decir con base que no está haciendo nada y vamos a salir a las calles para hacer un paro porque su gestión no está ayudando en nada. El paro será contra la autoridad porque no vemos el apoyo ni el avance que debería darse en infraestructura vial. Todos los agremiados están exigiendo que nuestra voz se haga sentir”, sostuvo.

Con esta medida de la Certull, paralizarían en la ciudad de Trujillo más de 600 unidades de transporte público, entre micros y combis. Según Liñán, la autoridad ha demostrado incapacidad hasta para el diálogo; asimismo, agregó que los transportistas no subirán las tarifas, a pesar de que todos los días tienen que acudir al taller mecánico por las constantes fallas provocadas por los enormes huecos de las pistas trujillanas.

Golpe al bolsillo

El decano del Colegio de Economistas de La Libertad, Francisco Huerta Benites , señaló que hay pérdidas que superan los 7 millones de soles mensuales, solo considerando a los taxistas de la ciudad.

Así lucen las pistas de la ciudad de Trujillo.

“Más de 300 soles mensuales como costo adicional por el deterioro de los repuestos, mayor consumo de combustible. Si solamente consideramos los poco más de 20 mil taxistas, ya estaremos hablando de más de 7 millones de soles que los taxistas tendrían que desembolsar por la presencia de pistas inadecuadas. Eso genera descapitalización en los taxistas, genera presión para el aumento del precio de los servicios, afectando finalmente a toda la población usuaria de este servicio”, añadió.

El especialista considera que en Trujillo, la autoridad edil tendría que intervenir el 80% de las pistas para evitar este perjuicio a los más de 20 mil taxistas y más de 1,200 conductores de micros.

“Es terrible lo que está sucediendo, las pistas parecen cráteres”, añadió.

