Lejos de optimizar el trabajo y las estrategias para poder invertir con eficiencia el presupuesto que se le asignó para ejecutar obras, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) se sumerge cada vez más en una profunda crisis de la que no puede salir.

El último miércoles, dos gerencias y dos subgerencias del área de Obras quedaron acéfalas tras las renuncias irrevocables de dos profesionales que ocupaban, inexplicablemente para la gestión pública, cuatro puestos.

Lo señalado líneas arriba es evidencia clara de que la gestión del suspendido alcalde Arturo Fernández Bazán se ha quedado sin cuadros técnicos para desempeñar en específico cada cargo dentro del Cuadro de Asignación de Personal (CAP).

En fila

Los profesionales que optaron por presentar sus cartas de renuncia de forma irrevocable son Paúl Vargas Vigo , quien ocupaba el cargo de gerente de Obras Públicas y estaba encargado de la Gerencia de Liquidación de Obras.

También se fue Valentín Ramos Crespín , quien se desempeñaba como subgerente de Proyectos y subgerente de Obras y Supervisión.

Para seguir evidenciando la inestabilidad que hay en la MPT, hay que precisar que Paúl Vargas fue designado en el cargo por resolución de alcaldía N°535-2023, el pasado 8 de agosto; es decir, tenía apenas 43 días ejerciendo funciones.

Mientras, Valentín Ramos fue nombrado en el puesto el pasado 11 de agosto. Ha sido poco lo que han podido hacer en ese tiempo.

Aunque en sus respectivas cartas de renuncia no han precisado los motivos por los cuales decidieron alejarse de la administración de Arturo Fernández, en la comuna ha trascendido que el burgomaestre habría emitido directivas con las que los profesionales no estaban de acuerdo.

Correo trató de obtener la versión de Paúl Vargas, pero no contestó las llamadas ni mensajes.

Quien sí se expresó sobre este delicado tema fue la regidora de la MPT Sandra Trujillo Marreros. Ella lamentó lo que está sucediendo en la gestión edil, pues las expectativas que se tenían con el alcalde Arturo Fernández eran altas, pero a lo largo de estos meses la realidad ha demostrado otra situación.

“El tiempo ha demostrado que el burgomaestre desconoce de gestión pública. Ha ido improvisando en cada paso y estos son los resultados”, agregó.

Citarán al gerente

Trujillo dijo que solicitará se realice una sesión de concejo extraordinaria y se cite al gerente general de la MPT, Jesús Velásquez , para que dé explicaciones sobre la renuncia masiva de los gerentes, pues no se puede continuar así.

“No se está trabajando en prevención por el fenómeno El Niño. No estamos preparados, hemos ido de mal a peor. Lo mismo ocurre con la seguridad ciudadana. Hay demasiados cambios; hay áreas que no tienen subgerencias. Esperemos que el alcalde no lo blinde y el gerente vaya”, señaló la concejal.