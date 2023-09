El procurador púbico Anticorrupción de La Libertad, Carlos Valverde Valderrama, ha solicitado ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de la región que se inicien diligencias preliminares contra el gerente regional de Educación de La Libertad, Martín Camacho Paz, ante la denuncia en su contra por, presuntamente, tener dos títulos falsos emitidos por el Instituto Superior Pedagógico Virgen de la Puerta.

En su pedido, también incluyó a Raúl Santisteban Ruiz, en su condición de director del referido instituto, y a Víctor Otiniano González, administrativo de la Gerencia Regional de Educación.

Denuncia

Precisamente, el último 14 de setiembre, Valverde Valderrama formuló su denuncia ante el Ministerio Público. Él sustentó su petitorio en la acusación realizada por el consejero regional Frank Solorzano Rojas, quien advirtió que el funcionario Martín Camacho tendría que acreditar la veracidad de sus títulos de profesor en las especialidades de Matemáticas y Computación.

“En atención a los hechos antes expuesto, y recogiendo los actos de investigación solicitados por el ciudadano Frank Solórzano Rojas, solicitamos se realicen los siguientes actos de investigación: se recaben las declaraciones del denunciante, el señor Frank Junior Solorzano Rojas, en su calidad de consejero regional por la provincia de Pataz, y se recaben las declaraciones de los denunciados (...). Pido disponga el inicio de las diligencias preliminares en relación a los hechos invocados”, señala el procurador en su solicitud.

En ese sentido, se espera que, en adelante, se oficie a la Gerencia Regional de Educación de La Libertad para que remita copias de los certificados de estudios de educación superior de Martín Camacho, así como sus actas de evaluación. También, el procurador Anticorrupción considera que se debería requerir al Ministerio de Educación información sobre el procedimiento de convalidación de estudios.

Su respuesta

El gerente regional de Educación de La Libertad, Martín Camacho Paz, aseguró que está dispuesto a que lo investiguen. Es más, refirió que “se autodenunció” ante el Ministerio Público.

“En mi caso, cuando han manifestado que tengo títulos falsos, yo mismo he ido a la Fiscalía Provincial, me autodenuncié. La fiscal me dijo que era un caso raro porque no hay personas que vayan y se autodenuncien y le pedí que la acepte”, señaló a Soltv.

Paralelamente, el funcionario de confianza del gobernador César Acuña, decidió denunciar por el delito de difamación al consejero por la provincia de Pataz, Frank Solorzano.

“Él está en todo su derecho de denunciar, igualmente, yo tengo derecho a defenderme. Acá no cabe la figura de difamación porque simplemente estamos enfocados a su labor como funcionario público”, dijo en respuesta el consejero regional Frank Solorzano.