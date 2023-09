El gerente regional de Educación de La Libertad, Martín Camacho Paz, no tuvo problemas para calificar como “pobre infeliz” al consejero regional por Pataz, Frank Solorzano Rojas, quien hace un mes denunció que el funcionario de César Acuña tendría títulos falsos. Ayer, mientras brindaba declaraciones, Camacho la emprendió contra el representante provincial electo por las filas de Trabajo más Trabajo.

Declara

“Yo le diría al señor consejero (Frank Solorzano) qué proyectos ha presentado en el Consejo Regional para que mejore la calidad de vida de la población de la región. ¿Qué gestiones está realizando? Se dedica solamente a insultar, a denunciar y cree que con eso va a sobrevivir como político, siempre va a ser un pobre infeliz el señor”, declaró.

El máximo representante del sector Educación en la región, cree que el proceder del consejero no es el adecuado, aun cuando las funciones del consejero pasan por fiscalizar, representar y legislar a favor de la población que lo eligió.

“Yo imagino que el señor Solorzano quiere figurar para tener un espacio político que no tiene, es un consejero que de repente por suerte está ahí como muchas autoridades, los arrastran los candidatos regionales, entran y se sienten políticos y no saben lo que es ser político porque no han trabajado nunca”, dijo.

Denuncia

El titular de la Gerencia Regional de Educación, también aseguró que denunciará por difamación y calumnia al consejero Solorzono, esto porque lo vinculó con el caso de los “títulos falsos”.

“La denuncia es por difamación y calumnia, básicamente contra el consejero Frank Solorzano”, agregó.

En primera instancia, Martín Camacho había anunciado que denunciaría a los consejeros Robert de la Cruz (Trujillo) y Edy Camacho (Virú), pero, ahora, considera que ellos no tenían la intención de “difamarlo”.