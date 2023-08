El gerente regional de Educación, Martín Camacho Paz, tiene dos doctorados, cuatro maestrías; también es ingeniero de sistemas, licenciado en educación y técnico en computación e informática, y contabilidad. En su hoja de vida, además, registra más de diez diplomados.

Sin embargo, ayer, integrantes de la bancada de Trabajo más Trabajo del Consejo Regional pidieron que el Ministerio Público investigue la procedencia legal de los títulos que consiguió en el Instituto Superior Pedagógico Privado Virgen de la Puerta de Trujillo.

Denuncia

Frank Solorzano Rojas , consejero por la provincia de Pataz e integrante de la Comisión de Educación del Consejo Regional, explicó que en 2002, el instituto Virgen de la Puerta le otorgó el título de profesor de educación técnica en la especialidad de computación e informática. Sin embargo, en setiembre de 1999, ya había firmado un contrato de locación de servicios con el mismo instituto para desempeñarse como docente.

“Cómo pudo estudiar y a la vez enseñar en la misma institución educativa, sabiendo que el instituto tenía un solo turno. Los tiempos no concuerdan. Nos llama la atención porque también este instituto está cuestionado por el caso ‘títulos falsos’”, indicó.

El 27 de diciembre de 1999, según el consejero Solórzano, este instituto le otorgó el título de profesor de educación secundaria en la especialidad de matemática.

“Sobre el título de profesor de matemática, el gerente ha hecho el primer, segundo, tercer y cuarto semestre en solo un año, en 1995. Esto lo debió hacer en dos años”, aseveró.

El consejero Robert De La Cruz Rosas aseguró que la Fiscalía tendría que determinar la presunta comisión del delito.

“En las mismas fechas que él enseñaba, también estudiaba computación e informática; entonces, los horarios de estudio coinciden con los horarios de enseñanza”, declaró.

Responde

El gerente regional de Educación, Martín Camacho , deslindó cualquier irregularidad y aseguró que este lunes denunciará a los consejeros por difamación.

“Son consejeros ignorantes, sin investigar hablan tonterías y por eso los voy a denunciar penalmente. He convalidado y acá está en mi certificado de estudios. Entonces, no he tenido que estar los cinco años y así les duela, me gusta coleccionar títulos. Hoy estoy estudiando otra carrera”, indicó.

El funcionario aseguró que también ha iniciado acciones contra los docentes implicados en los casos de “títulos falsos”. Añadió que no renunciará al cargo, a pesar del pedido planteado por los consejeros regionales. Dijo que su permanencia solo depende de César Acuña.

“Mientras mi gobernador me dé la confianza, voy a estar acá. No tengo miedo a un pequeño grupo de consejeros regionales. Nadie puede cuestionar mis capacidades y competencias, conozco mis capacidades”, agregó el gerente Camacho.