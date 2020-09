Humberto Augusto Martínez Morosini nació en Arequipa, Perú, 13 de marzo de 1929. Fue en los años de la Segunda Guerra Mundial, 1943 ó 1944, en su colegio Francisco de Sales de Arequipa, haciendo el personaje de un radioteatro, que tomó por primera vez un micrófono.

Cursó estudios de medicina en la Universidad de San Andrés, en La Paz, Bolivia; los cuales no culminó por retornar a Arequipa a ser locutor en radio Arequipa donde debutó profesionalmente en el año 1940; también trabajó en Radio Continental. Y además, fue locutor de Radio Panamericana desde que salió al aire en 1953.

A través de su larga carrera profesional cumplió diversas labores: narrador de noticias, narrador y comentarista deportivo, maestro de ceremonias, animador y ocasionalmente actor.

Humberto Martinez Morosini al lado de Ernesto Garcia Calderón en el noticiero el Panamericano.1960 (Foto: GEC Archivo Histórico)

En la televisión peruana condujo varios programas y eventualmente reemplazando a Pablo de Madalengoitia o a otras figuras de la época.

Tuvo a su cargo el programa Cinco Manía, notable espacio de concursos diarios, con competencias como el juego de las letras, la frase o refrán escondidos y el Identikit.

En sus narraciones deportivas era conocido por sus populares palabras y frases creativas, como un diálogo personal con el deporte. “La redonda”, “La vedette”, “La blanca y negra”, “La número cinco”, “La herramienta”. El lugar inalcanzable para el arquero se llamaba “El rincón de las ánimas”, “Aquí no pasa nada...” cuando el marcador no se movía. “Le quitó la etiqueta de gol a esa pelota”, para referir el esfuerzo del que ataja y la potencia del que choteaba. Todas esas palabras se incorporaron no sólo al léxico deportivo, sino también a nuestra conversación diaria.

Martínez Morosini acompañó a los peruanos durante 50 años, primero a través de la radio y luego en la televisión, donde fue el primer rostro visible de las noticias. 1960 (Foto: GEC Archivo Histórico)

Narrador principal del noticiero El Panamericano junto a Ernesto García Calderón, fue para muchos peruanos -por décadas- la imagen de la noticia en televisión. Los grandes sucesos del Perú y del mundo fueron siempre transmitidos por su conocida voz.

El popular HMM (como se le conocía) no solo estuvo ligado al fútbol a través de sus narraciones televisivas de los partidos más importantes de la selección peruana, sino que también llegó a ser vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol en el año 1992, durante la presidencia de Walter Indacochea Queirolo. Lamentablemente su periodo no fue muy extenso. Sin embargo, el locutor y periodista, en el poco tiempo de directivo, hizo grandes esfuerzos por darle una mejor organización a la FPF.

Humberto Martinez Morosini tuvo a su cargo el programa Cinco Manía, notable espacio de concursos diarios.1973 (Foto: GEC Archivo Histórico)

A Morosini siempre se le recordó porque “editorializaba con su rostro” o “editorializaba con su mirada”, pues sus expresiones no dejaban dudas sobre su posición frente a lo que le tocaba narrar; más aún durante gobiernos autoritarios.

Pero quizás su recuerdo está más presente por las narraciones de los partidos de fútbol que protagonizó la Selección Peruana de Fútbol. Aún se oye su voz en todos los juegos memorables como la clasificación, en Buenos Aires, a México 70; el Campeonato Sudamericano 1975 conquistado con triunfos ante Colombia y Brasil; o la campaña clasificatoria para España 82; hasta la última gran gesta en 1985 cuando el empate en Buenos Aires 2-2 contra Argentina no alcanzó para clasificar a México 1986. Cuántos campeonatos de voleyball, como ese Sudamericano de Bucaramanga en los 70 propalado “Vía Satélite” con Lucha Fuentes a la cabeza, por ejemplo y tantos otros que recordar.

Humberto Martinez Morosini entrevistado por Jaime Bayly en el programa La Noche es Virgen. 2001 (Foto: GEC Archivo)

Martínez Morosini, era una personalidad muy respetada en el Perú, por eso, fue presidente del Círculo de Periodistas Deportivos en la década del ochenta. Fue ganador del premio Astro, en varias oportunidades, como mejor narrador de noticias del Perú. Y en el año 2000 fue electo Congresista por el movimiento Avancemos, junto con Rafael Rey, que llevaba a Federico Salas como candidato a la presidencia de la República.

Humberto Martinez Morosini y su hija Marisol Martinez.2005 (Foto: GEC Archivo)

Falleció a los 86 años el 23 de septiembre de 2015, dos días después de conocerse que fue internado de emergencia en una clínica de Miraflores tras sufrir un derrame cerebral.

Datos

Su padre Humberto Martínez Bodero fue futbolista y jugó por Atlético Chalaco e Independencia de Arequipa.

Confesó públicamente que solía ser más agresivo al entrevistar a quienes no compartía sus ideas.

Contrajo matrimonio en 1958 con Emma Meza y tuvo cuatro hijos: Humberto, Roberto, Milagros y Marisol.

Una de las entrevistas más recordadas es la que le hizo al legendario Pelé, estrella brasileña y quizás el mejor jugador de la historia.