La venta directa en Perú alcanzó una facturación de S/ 2.723,8 millones durante el primer semestre de 2026, lo que representó un crecimiento de 6,41% frente al mismo periodo de 2025, según informó la Cámara Peruana de Venta Directa (CAPEVEDI).

De acuerdo con el gremio, el avance del sector fue equivalente a 2,1 veces el crecimiento de la economía nacional registrado en el mismo periodo, tomando como referencia un incremento de 3,05% del PBI.

Venta directa mantiene crecimiento frente a niveles prepandemia

CAPEVEDI indicó que, al comparar el primer semestre de 2026 con el mismo periodo de 2019, la actividad acumula una expansión de 17,3%.

Luis Correa, presidente del Consejo Directivo de CAPEVEDI, señaló que el resultado refleja la capacidad del sector para adaptarse a los cambios en el consumo y combinar canales tradicionales con herramientas digitales.

Según el gremio, esta evolución también ha estado acompañada por una mayor diversificación del portafolio de productos y por nuevas formas de atención y comercialización.

Regiones generan el 60% de la facturación

Uno de los principales indicadores del semestre fue la participación del mercado regional.

CAPEVEDI reportó que 60% de la facturación de la venta directa se generó fuera de Lima, mientras que el 40% restante correspondió a la capital.

El dato muestra el peso que tiene este modelo comercial en distintas regiones del país y su capacidad de alcance fuera de los principales centros urbanos.

Cosméticos concentran más de la mitad de las ventas

Por categorías, los cosméticos representaron el 60,5% de las ventas del sector durante la primera mitad del año.

En segundo lugar se ubicaron los productos nutricionales, con una participación de 19,8%.

En términos de crecimiento interanual, la categoría con mayor avance fue bienestar corporal, con 28,2%, seguida por productos nutricionales con 14,9%, cosméticos con 8% y ropa con 3,1%.

Más de 567 mil empresarios independientes activos

Hasta junio de 2026, el sector registró 567.135 empresarios independientes activos a nivel nacional, cifra 1,17% superior a la del mismo periodo del año anterior.

CAPEVEDI señaló que, como referencia de escala, esta cantidad equivale al 9,79% de la población ocupada de Lima Metropolitana.

El gremio precisó además que las mujeres representan el 86% de los empresarios independientes vinculados a la venta directa.

Más de la mitad de los participantes se encuentra, asimismo, entre los 25 y 55 años.

Digitalización y menos barreras, entre los principales retos

De cara a los próximos años, CAPEVEDI identifica como principales desafíos continuar con la digitalización del sector sin desplazar completamente el modelo tradicional de venta directa.

El gremio también plantea reducir barreras burocráticas, facilitar la actividad de los empresarios independientes y fortalecer la formalidad y la ética comercial.

Correa señaló que la combinación entre venta presencial, herramientas digitales y nuevos hábitos de consumo será uno de los factores clave para sostener el crecimiento.

CAPEVEDI cumple 25 años en el país

La Cámara Peruana de Venta Directa cumple en 2026 25 años de trayectoria en el mercado peruano.

Durante este periodo, el gremio ha concentrado su trabajo en la promoción de buenas prácticas, ética comercial y colaboración entre las empresas asociadas.

La organización sostiene que la venta directa mantiene un papel relevante en el comercio nacional por su alcance regional y por el número de personas vinculadas a este modelo de negocio.