El biólogo Carlos Collantes, especialista en playas de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Minsa, informó que se ha puesto en funcionamiento la plataforma “Verano Saludable” del Ministerio de Salud, a través de la cual los ciudadanos pueden conocer en tiempo real qué playas se encuentran aptas para el inicio del 2026.

En ese sentido, precisó que, hasta el cierre del 29 de diciembre, un total de 311 playas cuentan con vigilancia sanitaria al cierre de 2025, de las cuales cerca del 60% presenta “una calificación no saludable y un aproximado de 40% cuentan con la calificación saludable a nivel nacional”.

“El Ministerio de Salud, a través de la DIGESA, desarrolla esta actividad constantemente durante todo el año. Más aún en estos años, en esta temporada elevada de calor de que los bañistas concurren constantemente. El porcentaje en cuanto a datas procesadas, tenemos, hasta el cierre de hoy 29 de diciembre, 311 playas con vigilancia hasta 2025. De estas, aproximadamente el 60 por ciento cuentan con una calificación no saludable, y un aproximado de 40 por ciento cuentan con la calificación saludable a nivel nacional”, declaró a RPP.

Agregó que la regulación para determinar si una playa es saludable o no está establecida en la Directiva Sanitaria N.° 162-MINSA/DIGESA-2025, aprobada mediante la Resolución Ministerial N.° 217-2025/MINSA.

Collantes señaló que la evaluación de una playa considera tres criterios fundamentales: la calidad microbiológica del agua, la disponibilidad de servicios higiénicos y la limpieza del litoral, incluida la correcta disposición de los residuos.

“En base a esta directiva, la autoridad de salud de cada jurisdicción desarrolla la actividad con una frecuencia ya establecida. En temporada alta la frecuencia de vigilancia es semanal. Consta en la evaluación de tres criterios. Uno de ellos es la calidad microbiológica, donde se evalúa un indicador o una bacteria como indicador de la calidad del agua. Dos de ellos son criterios netamente que son competencia de la de las municipalidades locales; sin embargo, nosotros desarrollamos esta evaluación, que sería la presencia de servicios higiénicos”, sostuvo.

“En relación a la calidad de la playa, que más que todos verificamos residuos municipales y la presencia de los tachos para esos residuos. Todo esto conlleva una calificación final, la cual, como les estoy mencionando, estos dos últimos criterios, siendo competencia de la municipalidad local, estamos articulando constantemente con ellos para su corrección”, agregó.

Además, advirtió que acudir a playas no saludables puede acarrear diversas afectaciones a la salud, entre ellas infecciones cutáneas y trastornos gastrointestinales.

Collantes indicó que las infecciones más frecuentes son las diarreas, originadas por la presencia de bacterias fecales tanto en el agua como en la arena contaminada.

“Tanto el mar como la arena cambian dinámicamente sus condiciones, entonces, bajo esto, la recomendación directa para la población bañista sería tratar de acudir a estas zonas que tienen calificación saludable”, señaló.