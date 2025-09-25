El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, informó que la presidenta Dina Boluarte será la encargada de clausurar PERUMIN 37 Convención Minera, precisando que estará acompañada de sus ministros de Estado.

“El día viernes la presidenta de la República viene al PERUMIN 37 acompañada por el Premier (Eduardo Arana) y demás ministros. Viene a clausurar PERUMIN que es todo un éxito”, manifestó tras una charla dentro del Centro de Convenciones Cerro Juli.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, también confirmó la presencia de la presidenta Boluarte para este viernes 26 de septiembre “de no mediar algún contratiempo”.

“Hasta donde yo tengo conocimiento, ella va a estar aquí”, afirmó Maurate, quien además indicó que todas las inversiones internacionales son bienvenidas, en referencia a las recientes declaraciones de la mandataria en Estados Unidos, donde manifestó que la inauguración del puerto de Chancay no gustó al gobierno de Donald Trump.

Diálogo

De otro lado, el titular del Minem insistió en que es necesario abrir un espacio de diálogo y articulación para garantizar que los recursos del canon lleguen de forma oportuna a las poblaciones. “Es evidente que en el uso del canon no hay un canal de comunicación muy claramente establecido entre el Ejecutivo, los gobiernos regionales y subnacionales. Ahí falta una oportunidad de ponerse de acuerdo”, indicó.

Advirtió que en muchos casos la ejecución de planes de desarrollo provinciales y distritales avanza solo por presión social, lo que genera demoras e ineficiencia en el uso de los recursos. “Necesitamos lograr que el canon se gestione de manera más fluida, sin esperar a que se presenten conflictos”, afirmó.