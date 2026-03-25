En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, especialistas en salud recuerdan la importancia de conocer cómo se transmite esta enfermedad e identificar sus síntomas a tiempo, ya que la desinformación continúa generando temores y creencias erróneas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Perú registra más de 59 mil casos de tuberculosis, una de las incidencias más altas en la región, lo que evidencia que esta enfermedad continúa siendo un desafío relevante para la salud pública.

¿Cómo se transmite la tuberculosis?

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, también conocida como Bacilo de Koch.

Según explicó Ana María Gómez, docente de la carrera de Enfermería Técnica del Instituto Carrión, el contagio ocurre a través del aire.

“La tuberculosis se transmite por el aire cuando una persona con tuberculosis pulmonar tose, estornuda, habla o canta, liberando pequeñas partículas que pueden ser inhaladas por otras personas”, señaló la especialista.

La forma pulmonar es la más común y la única que se transmite por vía aérea, aunque también existen formas extrapulmonares que pueden afectar ganglios linfáticos, huesos, riñones o el sistema nervioso.

Síntomas de alerta que no deben ignorarse

Uno de los principales signos de alerta es la tos con flema por más de 15 días, considerada un síntoma clave para sospechar la enfermedad.

Otros síntomas frecuentes incluyen:

Fiebre o sudoración nocturna

Pérdida de peso sin causa aparente

Cansancio constante

Dificultad para respirar

Ante la presencia de estos signos, los especialistas recomiendan acudir a un establecimiento de salud para una evaluación médica oportuna.

Mitos frecuentes sobre el contagio

A pesar de los avances en el tratamiento, aún circulan ideas equivocadas sobre la tuberculosis.

Entre los mitos más comunes destacan:

Mito: Se contagia al compartir cubiertos, vasos o ropa.Verdad: La bacteria se transmite por el aire y no suele propagarse a través de objetos.

Mito: Se transmite por abrazos o apretones de manos.Verdad: El contagio ocurre al inhalar partículas respiratorias en el aire.

Mito: Es una enfermedad hereditaria.Verdad: Es causada por una bacteria y no se transmite genéticamente.

Mito: Solo afecta a personas en situación de pobreza.Verdad: Cualquier persona puede contagiarse, aunque el hacinamiento o un sistema inmunológico debilitado aumentan el riesgo.

¿Cómo prevenir la tuberculosis?

Para reducir el riesgo de contagio, los especialistas recomiendan adoptar medidas preventivas sencillas pero efectivas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Mantener los ambientes ventilados

Cubrirse la boca al toser o estornudar

Acudir a evaluación médica ante síntomas persistentes

Aplicar la vacuna BCG en recién nacidos

La especialista también recordó que el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis son gratuitos en establecimientos del Ministerio de Salud del Perú (Minsa) y EsSalud.

“Completar el tratamiento es fundamental. Abandonarlo puede generar resistencia a los medicamentos y continuar el contagio. La tuberculosis es curable si se detecta a tiempo”, enfatizó Gómez.