El exministro de Salud, Abel Salinas, calificó a la evaluación para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2024-II a cargo del Ministerio de Salud (Minsa), como “un disparate total”, por poner en riesgo la vida de las personas.

A decir del extitular del Minsa, dicha evaluación no soluciona el problema de la calidad académica de los estudiantes de ciencias de la salud y refirió que la gestión del actual ministro César Vásquez “es absolutamente deficiente”.

Como se sabe, este domingo más de 13 mil profesionales de la salud rindieron la evaluación para acceder a las plazas al Serums 2024-II a nivel nacional. Los resultados se darán a conocer a más tardar el lunes 2 de setiembre.

Cabe recordar que por decreto supremo la evaluación quedó por a cargo del Ministerio de Salud por primera vez, lo cual ha sido cuestionado por el Colegio Médico del Perú (CMP) por no cumplir con estándares de calidad. A ello, se suma que los Cuerpos Médicos de nueve hospitales nacionales rechazaron la prueba, así como facultades de ciencias de la salud de varias universidades nacionales y particulares.

Abel Salinas indicó en RPP que el Examen Nacional de Medicina (ENAM), a cargo de facultades de ciencias de la salud del país, ha demostrado que la calidad académica de los estudiantes de dichas ramas viene disminuyendo, lo que implica un riesgo para la salud de la población.

“Lamentablemente, un gran porcentaje (…) no pasaba el (ENAM) y, decían ‘cómo van a ir al SERUMS quienes no pasan el examen’, pues al ministro (de Salud) no se le ocurre mejor idea que decir ‘bueno, ya no tomemos ese examen, lo hacemos nosotros”, señaló el exministro.

Salinas indicó: “ ¿Con qué calidad, con qué capacidad, con qué competencia el Minsa puede hacer un examen de formación académica? Ninguna, es un disparate total ( ...) Creo que estamos a la deriva y, una vez más, estamos poniendo en riesgo la salud de las personas”, subrayó.

Además, consideró que el titular del Minsa, César Vásquez, debería presentar su carta de renuncia e incidió en que se está “poniendo en riesgo la estabilidad del país. “El ministro de Salud está comprometiendo a la propia presidenta Dina Boluarte, que está venida a menos en su credibilidad, en su aceptación popular”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR: