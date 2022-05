Carmen Huidobro, abogada del líder etnocacerista Antauro Humala, señaló que su patrocinado corre el peligro de poder morir en prisión, debido a que no recibe atención médica y recibe un maltrato sicológico.

MIRA AQUÍ : EN VIVO | Aníbal Torres en el Congreso de la República responde a la interpelación en su contra

“No tiene derechos a hacer llamadas, a coordinar su defensa, a hablar con su familia. No tiene radio ni televisión para informarse de lo que ocurre en el país. Está siendo maltratado física y psicológicamente, puede morir en prisión”, sostuvo la abogada en diario Correo.

En esa línea, Huidrobo dijo la familiar de Antauro se encuentra bastante preocupada “porque al mayor Antauro se le ve un poco desmejorado”, ya que tiene que hacerse diagnósticos de la secuela del Covid-19, de la bala que tiene en la pierna, entre otros.

“Hasta ahora no se le permite hacerse un chequeo, pese a que más de 8 meses hay una junta médica que ha autorizado que salga al Hospital Militar Central (…) Nosotros estamos haciendo una petición a la Fiscalía para que el fiscal de prevención del delito vaya a hacer una visita al mayor porque al mayor se le viene violando sus derechos” alegó la letrada.

En otro momento dijo que el señor Carlos Mallca, quien es director del Penal Ancón II, no resuelve la documentación enviada por Antauro para la libertad por redención de pena por trabajo y estudios.

“Él es el director que tiene la petición desde enero y hasta hoy no resuelve y el artículo 210 del reglamento Código de Ejecución Penal dice que claramente se debe resolver en un mes, pero hasta ahora no resuelve. Parece que el señor Carlos Mallca obedece directivas del Gobierno para no otorgarle su libertad por redención de pena por trabajo y estudios”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO