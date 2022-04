El abogado de Antauro Humala, líder etnocacerista condenado a prisión por la muerte de cuatro policías en el ‘Andahuaylazo’, señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, es incapaz de otorgarle un indulto humanitario y que no confía en su palabra, a pesar que fue una promesa de campaña presidencial que las declaró a diversos medios de comunicación.

“Haber empeñado su “palabra de maestro” puede suponer la incapacidad política para materializarla. Aún así agradezco el gesto presidencial”, se indica en una misiva del etnocacerista al que accedió este medio.

Asimismo, Antauro señaló que él jamás ha presentado un documento al Estado “solicitado que se le otorgue el indulto” y dijo que desconoce a la personas que hizo esa gestión ante el Ejecutivo, que rechazó el pedido.

“Lo que sí he solicitado desde el 17 de enero de este año (2022) es mi libertad por pena cumplida por redención. “Han pasado tres meses y no me responde el Estado peruano, vía Minjus/INPE. Esta gestión, según reglamento y ley, no debería pasar más de 15 días”, alegó.

En diálogo con Correo, su abogada Carmen Huidobro señaló que la petición de libertad por redención de Antauro Humala fue presentada el pasado 29 de noviembre y cuestionó la burocracia del Estado. “Luego la hemos reiterado el 14 de enero de este año y hasta la fecha no ha sido resuelto, el INPE demora en otorgarle la libertad que merece”, declaró.

En esa línea, señaló que su patrocinado tiene un exceso de cárcel de ocho meses de prisión que debe ser resuelto cuanto antes. “Llama la atención que se haya presentado un pedido de indulto que no es nuestro. La esposa del mayor se encuentra mortificada por esta situación, así me lo ha confirmado”, dijo.

MIRA AQUÍ: Rossana Cueva le responde así a Pedro Castillo por carta notarial a Panorama

Según supo este medio, Ina Andrade, esposa de Antauro, visitó días atrás a su esposo luego de dos años.

VIDEO RECOMENDADO: