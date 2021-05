Giulliana Loza, abogada de la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó este jueves el pedido del fiscal José Domingo Pérez al Poder Judicial de denegarle el permiso solicitado para ausentarse del país por tres días y participar de un foro internacional en Ecuador.

Resaltó que “no cabría” el posible peligro de fuga que plantea el fiscal del equipo especial Lava Jato entre los argumentos de su oposición y que esto ha sido rechazado por las autoridades judiciales a lo largo del proceso.

“Hay un punto central, yo no he sido notificada del pedido que acabas de mencionar de la oposición, pero [...] se estaría argumentando que no cabría [el permiso] por un peligro de fuga y la pregunta sería: ¿en algún momento de todos estos años en los que se viene involucrando a Keiko en este caso, investigando, ha existido peligro de fuga? La respuesta es no y no porque yo lo diga, lo han dicho todas las autoridades judiciales en el transcurso de estos años, entonces, ¿qué riesgo latente de fuga podría existir ahí donde ya las propias autoridades judiciales y el máximo ente como es el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema lo han establecido así?”, preguntó en diálogo con Canal N.

“Además, es un permiso por tres días. Y lo final, ¿a alguien se le pudiera ocurrir en la lógica más mínima, básica, de que la señora Keiko, siendo candidata a la presidencia en estas elecciones, se va a fugar del país y no va a regresar? Eso es algo inconcebible”, agregó.

Giulliana Loza: ¿A alguien se le puede ocurrir que Keiko Fujimori siendo candidata se va a fugar del país?

Loza recordó que la aspirante al sillón presidencial por Fuerza Popular “no tiene impedimento de salida del país” y consideró que “no hay motivo” para que el juzgado rechace la solicitud de viaje de Keiko Fujimori a Ecuador para participar del ‘Foro Iberoamericano: Desafíos de la Libertad’.

“Yo creo que hay que centrarnos en lo concreto y lo concreto es que no hay motivo para que en este caso el juzgado le pueda rechazar un pedido a Keiko y, en verdad, nosotros esperamos que el juzgado acepte el pedido”, sostuvo.

Además, la abogada resaltó que esta es la primera vez que Fujimori Higuchi solicita un permiso de viaje al exterior y que “viene cumpliendo” las medidas impuestas por el Poder Judicial en el marco del caso Lava Jato.

Refirió también que esta es una decisión “que le compete única y exclusivamente al señor juez” y que esperan un pronunciamiento en los próximos días “para poder ejecutar o viabilizar todo lo relacionado al viaje”.

El último miércoles, la candidata presidencial por Fuerza Popular agradeció la invitación del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, para asistir al foro internacional que se llevará a cabo el domingo 23 de mayo en Ecuador e indicó que su abogada, Giulliana Loza, se estaba encargando de tramitar la autorización en el Poder Judicial.

Sin embargo, el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial del caso Lava Jato, solicitó hoy al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria denegar este permiso para que Fujimori Higuchi se ausente del país por tres días y participe del evento.

