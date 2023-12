El abogado de la fiscal de la Nación, Juan Peña, afirmó que los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) deben abstenerse de investigar a su patrocinada Patricia Benavides, ya que existe un conflicto de intereses según lo establecido por la ley orgánica.

“Hay un conflicto de intereses que la propia ley orgánica de la JNJ estipula. Indica que, cuando hay un conflicto de intereses, que en este caso se da debido a denuncias y un proceso judicial en curso entre las partes, los miembros de la junta deben inhibirse. Además, deben señalar que tienen un conflicto de intereses para que se busque a alguien que pueda asumir ese puesto al tener que inhibirse de la causa. Sin embargo, no lo han hecho”, explicó la defensa de Benavides.

Además, señaló que la ley orgánica de la JNJ establece que si la causal de inhibición no ha sido mencionada por el tribunal, se procede a la destitución del cargo, ya que se considera una causa grave. En este caso, se espera que los suplentes asuman los cargos.

“Según la ley orgánica, tendrían que ser destituidos, pero no estamos solicitando eso. Únicamente pedimos que haya miembros del tribunal que no tengan esta causal de inhibición, que es el conflicto de intereses. La ley establece que los miembros suplentes deberían asumir. Y si no está normado, tendríamos que esperar a que la ley lo indique, cuál sería el procedimiento a seguir”, declaró para Canal N.

Es importante mencionar que Patricia Benavides presentó un pedido de inhibición para que los integrantes de la JNJ no la investiguen y se declare nula la resolución que inicia un proceso disciplinario en su contra.

Las causales que apoyan este pedido son que dos magistrados de la JNJ tienen procesos judiciales y tres miembros están siendo investigados en una carpeta fiscal, lo que evidenciaría un conflicto de intereses y contradice el reglamento del órgano de justicia.

