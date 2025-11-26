Este miércoles 26 de noviembre, el Poder Judicial impuso una condena de 14 años de prisión a Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Luego de conocerse el fallo, el exmandatario se pronunció en sus redes sociales, donde afirmó que la sentencia responde a una “venganza” destinada a excluirlo de las próximas elecciones.

Al término de la audiencia, el abogado del exjefe de Estado dialogó con los medios que aguardaban fuera de la sede del Poder Judicial para conocer su posición. Como era previsible, Erwin Siccha expresó un rechazo categórico al fallo, señalando que la instancia judicial se basó únicamente en los elementos presentados por el Ministerio Público.

Posteriormente, el abogado de Vizcarra precisó que, una vez que el Poder Judicial les notifique oficialmente la sentencia de 14 años, presentarán de inmediato la apelación, pues consideran injusto que el expresidente sea enviado a prisión.

“Nosotros vamos a apelar, todavía no nos notifican, nos tienen que notificar íntegramente, son 5 días a partir de la notificación y lo vamos a procurar presentar en el menor tiempo posible porque creemos que una persona inocente no puede estar privada de su libertad”, declaró el letrado.

Asimismo, Siccha también cuestionó que los jueces a cargo del caso hayan basado su decisión únicamente en los testimonios de los colaboradores eficaces presentados por la Fiscalía.

Según sostuvo el abogado, pasaron por alto pruebas que, a su juicio, acreditaban la inocencia de Vizcarra Cornejo en buena parte del proceso. Incluso mencionó que uno de los jueces pidió reconsiderar el fallo y optar por una pena suspendida.

“Quienes han escuchado atentamente la resolución leída por los miembros del Poder Judicial, se pueden percatar que prácticamente se sostienen las afirmaciones del Ministerio Público quienes han citado a los colaboradores eficaces. Y estas graves deficiencias no solo han sido advertidas por la defensa sino que uno de los magistrados ha señalado que la pretensión del Ministerio Público solo se sostienen en las versiones de los colaboradores eficaces sin elementos de corroboración”, agregó.