Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala, expresó su confianza con la justicia peruana, pues hoy se dictará la sentencia sobre el expresidente y también a Nadine Heredia, por el caso de los presuntos aportes ilícitos a las campañas presidenciales del 2006 y 2011.

“Confiamos en la justicia. Esperemos que la justicia nos declare la inocencia, que así se ha evidenciado durante el juicio oral”, declaró a RPP.

“El señor Humala confía en la justicia, ha mostrado esa vocación siempre, incluso cuando le dictaron prisión preventiva él dejó a su familia y se entregó inmediatamente. Estará en la audiencia confiando en la justicia de su país. Heredia tiene descanso médico y se conectará por la vía web”, agregó.

Pedraza confía que el Poder Judicial dictamine la inocencia de Humala y Heredia, ya que existen faltas de pruebas a la tesis fiscal de Juárez Atoche “después de siete años de investigación y poco más de tres años de iniciado el juicio”.

“Ha quedado evidencia de que no existen pruebas que puedan afirmar que desde Venezuela haya ingresado dinero para la campaña 2006 y en el caso de la campaña de 2011, [Jorge] Barata es el único personaje que señala haber entregado dinero a esa campaña, pero esa versión no ha sido ratificada por ningún otro brasileño. Entonces es por un tema de falta de prueba, se han actuado decenas de documentos, escuchado muchísimos testigos y lo concreto y real es que la tesis fiscal no ha sido suficiente para remontar aquello que tienen derecho, la presunción de inocencia”, sostuvo.

Tras ser consultado sobre si el juicio tiene una motivación política, el letrado reiteró su confianza por los jueces encargados de dicho caso “que han mostrado conocimiento y neutralidad” en el proceso judicial del exmandatario y la exprimera dama.

“Este proceso comenzó por una motivación política y se reabrió por lo mismo en el año 2015, sin embargo los jueces tienen que tomar una decisión sobre la base de la prueba. Y en ese aspecto es que confiamos en que un colegiado que ha llevado correctamente el juicio oral con conocimiento y neutralidad pues continúe esa dinámica y haga una ponderación o inocencia o responsabilidad sobre la base de la prueba [...] La evidencia ha mostrado que no es una lucha contra el poder y poderosos. Humala no ha hecho expresión de poder en ningún aspecto”, expresó.