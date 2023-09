Alejandro Sánchez, el dueño de la casa de Sarratea, lugar en el que el expresidente Pedro Castillo sostenía reuniones secretas, fue capturado en la frontera de Estados Unidos y México. Sobre él, pesa un pedido de 30 meses de prisión preventiva y estaba prófugo desde el 2022. Tras su captura, surgen una serie de interrogantes sobre el procedimiento para su retorno a Perú, el plazo para que llegue, entre otros.

Correo conversó con Alexandros H. Cornejo, abogado migratorio que reside en Estados Unidos, para responder las interrogantes sobre el tema.

¿El señor Alejandro Sánchez irá a una cárcel común?

Eso dependerá del tipo de ofensa que haya cometido. En este momento no sabemos si él ha cometido un delito en Estados Unidos o si ha sido detenido por entrar de manera ilegal al país. Entonces, normalmente lo que pasa es que la persona es detenida, lleva a una cárcel del Condado de donde fue detenido y luego cuando se confirma su estatus migratorio, si es legal o no, es transferido a un centro de detención para inmigrantes. Luego de eso, se le deporta a su país.

¿Cuándo tiempo tardaría en ser deportado?

Normalmente el tiempo en Texas (Estados Unidos) que es la mayoría de migrantes, refugiados y asilados, podría tardar entre un mes a tres meses, con un poco de suerte, en dos semanas. Todo depende de cuán rápido se trabaje. Mi experiencia con Texas es que ahora están trabajando bien rápido, así que no me sorprendería que lo regresen en un mes.

¿Sería deportado a Perú o tiene la posibilidad de retornar a México?

No se puede elegir el país. A un ciudadano peruano no lo envían a México, no se trabaja de esa manera.

Entonces, independientemente de los cargos por los que se le acuse, ¿tendrá que ser expulsado a Perú?

Correcto, tendrá que ser expulsado a Perú, eso es lo que sucede en el 99% de casos.

En el escenario de que no haya sido un ingreso ilegal y no tenga impedimento para ir a Estados Unidos, ¿cambia la situación?

En ese caso estaría ante la figura del asilo afirmativo que aquella que le corresponde a personas que han sido legalmente admitidas en el país, entonces, significa de que no hay un fiscal tratando de deportarte. Cuando te dan una visa de turista, una B-1 o una B-2, el Gobierno te da casi siempre seis meses de estadía. No sé cuándo ha llegado, pero recordemos que esa estadía puede ser extendida tres veces. En teoría, él podría estar legalmente en Estados Unidos por año y medio, tiempo en el que tiene permiso para pedir su asilo afirmativo.

¿Puede ser deportado en menos tiempo?

Lo que corresponde es la deportación a menos que él se sujete a las leyes migratorias y pida el beneficio de la salida voluntaria, que tiene que pedir ante el Tribunal de Inmigraciones. Esa salida tiene que ser sí o sí al Perú, no puede ser otro destino.

Trayectoria. Alexandros H. Cornejo lidera su propia firma con sedes en Estados Unidos y en Lima. (Foto: Grupo Legal Cornejo)

Alexandros H. Cornejo es un abogado migratorio que lidera el Grupo Legal Cornejo, una firma con cuatro sedes en Estados Unidos (New, York, Dalton, Woodstock y Newnan) y una en Lima.