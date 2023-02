Tensión e incertidumbre. Por mayoría, el pleno del Congreso rechazó ayer aprobar el nuevo texto sustitutorio presentado por el congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular) que planteaba adelantar las elecciones generales para diciembre de 2023.





La iniciativa obtuvo 54 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones. Se requerían 87 votos en dos legislaturas o 66 más referéndum para su aprobación.

Este dictamen fue rechazado por el voto de las bancadas de izquierda (Cambio Democrático - Juntos por el Perú y Perú Libre), además de Renovación Popular y la mayoría de Acción Popular (ver infografía).

De esta forma, el segundo texto de Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, fue desestimado tras buscar un supuesto consenso con otras bancadas.

El dictamen planteó que las elecciones sean complementarias al periodo 2021-2026 y que tanto el presidente de la República como los congresistas electos asuman funciones el 1 de mayo del 2024 y el 30 de abril, respectivamente. Es decir, iban a completar el actual periodo de gestión.

La propuesta excluyó a los parlamentarios andinos, lo que incomodó a un gran sector de la izquierda.

Hernando Guerra García ha promovido diálogo con las bancadas por adelanto de elecciones. (Foto: GEC)

ALTERNATIVA. Acto seguido, el Parlamento inició el debate del dictamen en minoría de Perú Libre (presentado en la Comisión de Constitución) y que propone comicios en 120 días y consulta sobre una Asamblea Constituyente.

Luego de exponerlo y antes que empiece la noche, Jaime Quito (Perú Libre) interrumpió su exposición para solicitar al titular del Congreso, José Williams Zapata (Avanza País) un cuarto intermedio para consensuar su fórmula con las demás bancadas.

Quito no pudo precisar el tiempo que necesitaba en este nuevo aplazamiento.

En ese desconcierto, el legislador Alejandro Cavero (Avanza País) pidió la palabra y anunció la presentación de un nuevo texto sustitutorio sobre el adelanto de elecciones y pidió al titular de este poder del Estado que se vote la iniciativa de Quito.

Cavero, junto con su colega de bancada Adriana Tudela, propone elecciones para abril de 2024 con periodo complementario hasta el 2026 e impedimentos para postular de las personas sentenciadas por terrorismo, secuestro, homicidio, doloso, sedición y conspiración.

Sin embargo, el pleno del Congreso rechazó la cuestión de orden planteada por Cavero con 58 votos en contra.

Tras ello, el Parlamento se tornó -una vez más- en un escenario de tensión y desorden, donde los congresistas de Perú Libre se acercaron a la Mesa Directiva, que tenía solo a Williams a la cabeza, a quien le reclamaban qué iniciativa se iba a votar: si la de Cavero o Quito.

Finalmente, José Williams suspendió la sesión para hoy a las 10 de la mañana.

Anoche, Tudela señaló que solicitarán una reconsideración a la cuestión de orden.

PROYECCIÓN. ¿Tiene opciones la propuesta de Jaime Quito? Desde ya, anoche, legisladores como Gladys Echaíz y Adriana Tudela se mostraron en contra.

Los cálculos indican que Fuerza Popular, APP, Renovación Popular, Avanza País, parte de Acción Popular, Podemos Perú, Somos Perú y un sector de los No Agrupados se opondrían.

Todos ellos harían una suma de 71 votos.

Según la Constitución, toda reforma política requiere ser aprobada con mayoría absoluta de 87 votos en dos periodos legislativos o con 66 y ratificada con un referéndum.

DEBATE. Ayer en el debate, la izquierda siguió mostrando su obsesión por una Asamblea Constituyente. Sus voceros solo exigían que dentro de la propuesta formulada por Nano Guerra García se incluya un referéndum para consultar la formación de este cuerpo legislativo.

Ruth Luque (Cambio Democrático) opinó que el proyecto de FP no servía porque no recogió tres pedidos de las protesta: La salida de Dina Boluarte, adelanto de elecciones inmediata y la consulta ciudadana para la Constituyente.

Luego Flavio Cruz (Perú Libre) le recordó al pleno que había un dictamen en minoría que convocaba a comicios este año, pero con la inclusión de una consulta ciudadana para la Asamblea Constituyente.

María Aguero, de la misma agrupación, lo respaldó y acusó a FP de seguir con “su dictadura” y “sin escuchar al pueblo”.

La respuesta vino del no agrupado Carlos Anderson: “¿Por qué no vamos a las elecciones si los peruanos quieren Asamblea Constituyente? Planteénlas allí, ganen las elecciones y en el siguiente Congreso tendrán mayoría para una Asamblea Constituyente hecha con sustento popular. Me parece extraño que se opongan a elecciones rápidas si tienen la seguridad de que ganarán”.

Desde el otro lado, Jorge Montoya (Renovación Popular) también se opuso pues considero la propuesta de inconstitucional.

Entre tanto, Luis Aragón (AP) opinó que deben haber mínimas reformas constitucionales para el adelanto de comicios. “No hay democracia interna en muchos partidos”, advirtió.