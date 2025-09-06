La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el trámite de la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió a trámite la denuncia interpuesta por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Geiner Alvarado y Félix Chero, por presunta comisión de delitos de cohecho pasivo propio e impropio.

La decisión se tomó con seis votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, tras el informe de calificación expuesto en la sesión presidida por Lady Camones (APP).

Según el documento, Castillo habría solicitado y recibido dinero de Alvarado López entre 2021 y 2022 para movilizar personas en apoyo a su gestión, financiar a sus familiares, influir en votaciones de vacancia y presuntamente sobornar a jueces en procesos vinculados a sus allegados.

A Alvarado también se le atribuye haber exigido dinero a la empresaria Sada Goray a cambio de favorecerla con cambios en el Fondo Mi Vivienda y la asignación de S/ 376 millones.

En el caso del exministro Félix Chero, la denuncia señala que habría recibido dinero por el nombramiento en la Superintendencia de Registros Públicos, beneficiando también a la empresaria Sada Goray.

