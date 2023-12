El martes 28 de noviembre, el Tribunal Constitucional (TC) publicó una resolución que restablece el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori.

Dicho documento fue remitido a un juzgado de Ica para que ordene la excarcelación del exmandatario, quien hoy cumple una condena de 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, el expresidente continuará, al menos por ahora, recluido en el penal de Barbadillo en Ate.

Y es que juez Fernando Vicente Fernández Tapia, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ica, declaró improcedente la resolución del TC y devolvió el expediente.

En consecuencia, será el TC el encargado de resolver si Fujimori Fujimori recupera o no su libertad.

Mientras tanto, sus hijos Keiko y Kenji se han unido para requerirle al órgano que ejecute la libertad de su padre de manera inmediata.

Este es el camino que siguió el indulto humanitario otorgado al expresidente Fujimori desde el 2017. (Infografía: Diario Correo)

INMEDIATO

Unas horas después de que se conociera el fallo que no favorece a Alberto Fujimori, la excandidata presidencial Keiko Fujimori y el excongresista Kenji Fujimori, remitieron un oficio a Francisco Morales, presidente del TC.

“Solicitamos que sea el propio TC quien lleve a cabo la ejecución de la sentencia firme en sus propios términos de manera inmediata”, se lee en el documento.

Además, recuerdan que el expresidente Fujimori tiene 85 años con enfermedades.

“Su estado delicado de salud incrementa las posibilidades de morir en la cárcel, apelamos al rol humano que mantiene el máximo intérprete de la Constitución en salvaguarda de los derechos fundamentales”, refieren.

Finalmente, mencionan que Alberto Fujimori mantiene la esperanza de que el mandato de su libertad se ejecute en el más breve plazo.

Este es parte del oficio que enviaron Keiko y Kenji al TC para pedir la libertad de Alberto Fujimori.

ARGUMENTOS

Luego de tres días de debate entre expertos del derecho sobre si el juez de Ica, Fernando Fernández, podría o no ordenar la libertad de Fujimori, el caso se resolvió de la siguiente manera: “Declarar improcedente la ejecución de la sentencia del Pleno N°78/2022 de fecha 17 de marzo del 2022, concretamente la libertad del favorecido Alberto Fujimori (...)”.

De acuerdo con el documento de ocho páginas, el juzgado de Ica no ha emitido ninguna sentencia a favor de Alberto Fujimori, sino por el contrario, declararon improcedente la demanda de hábeas corpus que presentó en 2020.

Por lo tanto, el juzgado de Ica considera que no tiene las competencias para ordenar su excarcelación.

“En estricta aplicación de la norma, (este juzgado) carece de competencia para ejecutar la sentencia estimatoria que ha sido expedida por el TC en última y definitiva instancia constitucional”, señala.

En la misma línea, sostiene que le corresponde al TC emitir un pronunciamiento sobre la ejecución de la sentencia que declaró la libertad del expresidente Fujimori.

“En tal sentido, el Órgano Jurisdiccional a mi cargo no está facultado para ejecutar sentencias estimatorias que no expidió”, indica.

El juzgado de Ica dispuso que se devuelvan todos los actuados al TC para que “procedan conforme a ley”.

Cabe precisar que en la resolución, el juez Fernández también sostiene que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución el 7 de abril de 2022, en la que dispuso que el Estado peruano debía de abstenerse de implementar la sentencia del TC que ordenaba la libertad de Fujimori.

Desde su punto de vista, le corresponde al TC “dilucidar tal incertidumbre”.

Es decir, que el TC debe resolver si ordenará la liberación del expresidente Fujimori o hacer caso a lo que ha dispuesto la Corte IDH.

El juez de Ica, Fernando Fernández, declaró improcedente la resolución del TC para ordenar la libertad de Alberto Fujimori.

RESPUESTA

Por su parte, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse dijo a RPP que será el TC el órgano que deberá tomar una decisión sobre el caso de Alberto Fujimori.

“A nuestro criterio debió ejecutar, pero si el considera que no, entonces está devolviendo. Pero como se trata de una libertad, el TC tiene que tomar una decisión inmediata, lo más rápido posible, conforme a sus atribuciones”, indicó.

El tribuno señaló que el juez de Ica tomó una decisión contraria al mandato que ha establecido el TC. Sin embargo, destacó que no rechazó el tema de fondo, sino que no resolvió porque el tema ya estaba en sala y no era competente para pronunciarse al respecto.

Por su parte, Elio Riera, abogado del expresidente Fujimori, acudió ayer a las instalaciones del juzgado de Ica para conversar con el magistrado que falló en contra de su patrocinado.

A su salida, le dijo a la prensa que si bien se encontraba insatisfecho con el resultado, esto no significaba que el juez haya rechazado la validez de la sentencia del TC (que ordena la libertad de Fujimori).

“Tal vez no lo logramos acá, pero continuaremos con la batalla en el TC para que se ejecute en el breve plazo la excarcelación que corresponde”, indicó.

Además, el letrado precisó que el documento será devuelto al TC para que ejecuten el fallo.

“No debe demorar de la siguiente semana”, agregó.

Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori: “Tal vez no lo logramos acá, pero continuaremos con la batalla en el TC para que se ejecute en el breve plazo la excarcelación que corresponde”. (Foto: GEC)

VOCES

El abogado César Nakazaki consideró que el juez de Ica debió haber procedido con la excarcelación. Sin embargo, dijo que “ahora será el TC el que deba pronunciarse”.

Por su parte, Óscar Urviola, expresidente del TC, sostuvo que el juez de Ica hizo una interpretación errónea de la norma, porque las sentencias las ejecuta el Poder Judicial.

“Si bien el TC puede resolver hábeas corpus y acciones de amparos, este asunto (el caso de Fujimori) se ha resuelto en un pleno. El TC no ejecuta sentencias”, indicó.

Por su parte, Carlos Rivera, abogado de las víctimas de Fujimori, aseguró que la devolución del expediente que hace el juez de Ica al TC solo es “administrativa”.

“La única autoridad que debía ejecutar la orden es el juez de Ica, no existe otra autoridad. La razón por la que no la ejecuta (la libertad de Fujimori) es porque hay un mandato de un tribunal internacional (Corte IDH)”, comentó a canal N.