El alcalde distrital de La Molina, Diego Uceda, convocó a una reunión con los alcaldes de Ate, Santa Anita, La Molina, Chaclacayo, Chosica y San Luis a fin de consolidar su posición en el uso de las armas no letales para los serenos.

“Cada municipalidad debe ir tomando sus medidas La Molina proveerá a los serenos de chalecos antibalas, estamos trabajando con la Marina de Guerra, la Policía Nacional y con el Ejército para una capacitación y mejorar la acción de los serenos”, dijo el alcalde.

“Yo desgraciadamente no puedo quedarme con los brazos cruzados, hemos venido para solucionar los problemas y en este momento los serenos están desolados, hay que darles capacitación mientras se destrabe esta desagradable sorpresa de no permitir que no tenga armas no letales”, agregó.

Uceda también señaló que “son respetuosos de la ley”. “Si no podemos usar armas no letales, no podemos hacerlo, ni gas, ni balas de goma ni perdigones. Vamos a proteger nuestro serenazgo, estoy tratando de duplicar la cantidad de serenos, lo que tenemos que hacer es protegernos y protegerlos”, comentó.

Recordó el reciente asesinato del teniente alcalde de Santa Anita, así como las amenazas que recibió por traficantes de terrenos.

“Vivimos en un país donde a veces hablamos con medias verdades, aquí hay que darnos cuenta que vivimos en tiempos de violencia, tiempos en los cuales tenemos que tomar medidas drásticas, creo que el gobierno debe tomar una decisión lo más pronto posible”, finalizó.