El congresista Alejandro Muñante advirtió que la censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no es suficiente para enfrentar la crisis de inseguridad en el país. Según el legislador, es imprescindible una reforma profunda del sistema de justicia para combatir eficazmente la delincuencia y el crimen organizado.

Muñante anunció que presentará un proyecto de ley para conformar una comisión multidisciplinaria que, en un plazo de 120 días, proponga cambios estructurales en el Ministerio Público y el Poder Judicial, incluyendo el cese inmediato de los fiscales supremos. Además, propuso la creación de juzgados “ad hoc” con jueces sin rostro para procesar a organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato.

Asimismo, el parlamentario sugirió que el país evalúe su permanencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), argumentando que este organismo ha limitado la lucha contra el crimen.

Diego Bazán rechaza teoría de “fuerza oscura” de Boluarte y acusa incapacidad del gobierno

El congresista Diego Bazán criticó la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y rechazó las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre una supuesta “fuerza oscura” que busca desestabilizar su gobierno. Afirmó que la crisis de inseguridad es consecuencia directa de la inacción del Ejecutivo.

“La presidenta habla de una ‘fuerza oscura’, pero lo que hay es un gobierno incapaz de enfrentar la crisis. No hay patrulleros, no hay chalecos antibalas, nuestros policías no tienen ni municiones para combatir el crimen”, señaló Bazán, quien también denunció la precariedad en la que operan muchas comisarías.

Asimismo, cuestionó que Santiváñez dedique más tiempo a defenderse de denuncias que a gestionar soluciones. Por ello, reafirmó su respaldo a la moción de censura contra el ministro, al considerar que no ha estado a la altura del cargo.