El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) negó que su bancada se oponga a que la gente se vacune contra el COVID-19, pero si a que el Estado obligue a los ciudadanos a presentar su carnet de vacunación para ingresar a espacios cerrados.

“Renovación Popular no se opone a la vacuna contra el COVID-19, pero sí al carnet de vacunación, que no debe ser obligatorio. Es una norma infralegal y quiero aclarar que nosotros no hemos cuestionado la efectividad de la vacuna”, señaló en diálogo con Correo.

Asimismo, cuestionó que el Ministerio de Salud no puede arrogarse obstruir a los ciudadanos de ingresar a lugares cerrados solo por no acreditar estar vacunados contra el COVID-19.

“Lo que está haciendo el Estado está violando el principio de supremacía a través de un Decreto Supremo (...) es inconstitucional y restringe el derecho al trabajo, a la empresa, a la libre contratación y la salud”, acotó.

En esa línea, lamentó que, en los hospitales, según la versión que escuchó, no se quiera atender a pacientes que no tienen las dosis de vacunación contra el virus.

“¿Y qué pasará con esas personas que recién han salido de cuadro de COVID-19, que tienen que esperar unos meses para vacunarse, con los que tiene problemas médicos y no pudieron?”, alegó el parlamentario.

En otro momento, dijo que las personas pueden interpones una acción legal de habeas corpus o acción de amparo contra la obligatoriedad de presentar su carné de vacunación para el ingreso a espacios cerrados. “El Ejecutivo debe replantear esta medida y, en vez de pedir un carnet de vacunación, debe exigir una prueba molecular de resultado negativo”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO: