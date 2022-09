El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, denunció que él y otro titulares de diferentes carteras están recibiendo amenazas de muerte y extorsión a través de llamadas telefónicas y visitas de personas desconocidas a la puerta de sus viviendas.

Durante su participación en la conferencia de la PCM este miércoles, Salas aseguró que la mayoría de estas amenazas las realizan a los miembros del gabinete ministerial que brindan más declaraciones. En ese sentido reveló que hay sujetos en motos y camionetas que se estacionan afuera de sus domicilios.

“Muchos de nosotros, los que más hablamos, estamos siendo materia de amenazas de muerte, telefónicas. Se están parando en las puertas de nuestros domicilios. Obviamente estamos manejando esto con la absoluta discreción. Esos que se paran afuera de nuestros domicilios con motos y camionetas están ya identificados y vamos a seguir trabajando para acumular todas estas pruebas. Estamos recibiendo amenazas de extorsión”, manifestó.

Seguidamente, minimizó la denuncia hecha por la jefa de Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder, Marita Barreto, quien acusó de ser observada en su casa por un dron. El titular del Ministerio de Trabajo sostuvo que las acciones contra los ministros son reales.

“Si ese es el costo de tener y asumir por servir al país, pues que sea el costo. Nuestras familias también están notificadas de esto. Nosotros no venimos a notificar que se nos pone un dron encima de la casa. Nuestras amenazas son reales y existen. Yo puse en conocimiento esto hace unas dos semana y media a seguridad del Estado”, expresó.

Previamente, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, indicó que también está recibiendo amenazas de muertes, por lo que enfatizó que si atentan contra su vida “poco van a ganar”.

“Trabajo en bien de mi país de mi patria, yo no me amilano incluso a las amenazas de muerte. A los que me amenazan de muerte les digo: si me matan muy poco van a ganar porque yo ya estoy dando vuelta a la esquina. No van a tener mucho éxito”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO