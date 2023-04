El expresidente Alejandro Toledo, acusado por la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos por el caso Interoceánica y quien fue extraditado a nuestro país hoy por Estados Unidos, será juzgado con el Código Procesal Penal que él mismo promulgó en el año 2004.

Así lo indicó el abogado penalista Julio Espinoza, quien calificó esta coincidencia como una “ironía de la vida” del exmandatario Toledo que será recluido en el penal Barbadillo de la Diroes en el distrito de Ate. En este establecimiento penitenciario también se encuentran los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo.

Desde su red social, el letrado consideró que no es viable que el expresidente pase de tener una prisión preventiva a una domiciliaria, ya que no es suficiente que sea adulto mayor o padezca una enfermedad grave. Asimismo, dijo que Toledo no cuenta con un domicilio, ya que el que tenía fue incautado y, además, es necesario que no haya peligro de fuga.

Sobre la llegada del ex mandatario al Perú, se conoce que fue entregado por las autoridades de Estados Unidos al bajar del avión. Lo recibieron el jefe de la Interpol (Lima), el coronel Carlos López, el comandante general de la Policía, Jorge Ángulo, así como representantes del Ministerio Público. Trascendió que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le explicó sus derechos.

La audiencia de control de acusación contra el expresidente ya inició y se retomará este lunes 24 de abril. El último viernes, el fiscal José Domingo Pérez solicitó 20 años de prisión y 9 años de inhabilitación para ejercer la función pública.

