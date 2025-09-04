El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el expresidente Alejandro Toledo será trasladado del penal de Barbadillo a la Clínica San Pablo para una consulta y evaluación médica ambulatoria.

Esta medida fue ordenada por el Tribunal Constitucional (TC) tras anular una resolución previa del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate, que impedía su atención en dicho centro de salud.

El fallo del TC responde a una demanda presentada por Alejandro Toledo en 2024, en el que alegó que se vulneraron sus derechos a la salud y a la integridad personal debido a las condiciones de su detención. El tribunal reconoció que existen indicios suficientes para considerar que la salud del exmandatario podría estar en riesgo por la falta de atención médica adecuada en el penal.

🔴 #INPEinforma | En cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, el interno Alejandro Toledo Manrique será trasladado del Establecimiento Penitenciario Barbadillo a la Clínica San Pablo, a fin de asistir a una consulta y evaluación ambulatoria. pic.twitter.com/7yu9l20k0g — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) September 4, 2025

Cabe precisar que Alejandro Toledo, quien padece diversas enfermedades, había solicitado desde hace más de dos años ser atendido en la Clínica San Pablo (Surco), donde se encuentra su historia clínica completa. Sin embargo, en marzo de 2025, el Juzgado de Ate había rechazado su pedido al considerar que no había justificación médica suficiente.

A pesar de ello, el sistema penitenciario había declarado al expresidente “clínicamente estable” y con acceso a atención en hospitales de EsSalud. El INPE indicó que el traslado a la clínica se realizará cada vez que Toledo tenga citas médicas programadas.

Segunda sentencia

El expresidente Alejandro Toledo, quien ya cumplía una condena de 20 años y seis meses de cárcel por el delito de colusión y lavado de activos, recibió el último miércoles una nueva sentencia condenatoria del Poder Judicial, esta vez de 13 años y 4 meses de prisión.

Esta segunda condena por el delito de lavado de activos agravado en el denominado Caso Ecoteva, le fue impuesta por la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima.