El candidato, Álex Gonzales respondió durante el bloque de Pregunta Ciudadana a un participante de Surquillo, quien consultó sobre políticas para proteger y promover las lenguas indígenas en el sistema educativo y los servicios públicos.Gonzales planteó que el Estado debe garantizar el reconocimiento real de las culturas originarias y asegurar el uso efectivo de sus lenguas.

El representante del Partido Demócrata Verde propuso implementar tecnología en comunidades amazónicas y andinas para facilitar el acceso a servicios públicos en lenguas originarias. En esa línea, indicó que estas herramientas permitirán a los jóvenes indígenas integrarse al sistema educativo superior sin perder su identidad cultural.

“Las lenguas aborígenes son, sin duda, en el gobierno verde ecologista que yo lidere, la capacidad de poder interactuar con tecnología punta, hacer llegar a la comunidad amazónica, a la comunidad indígena, todo aquello que sean políticas públicas”, mencionó.

Gonzales planteó desarrollar políticas públicas que fortalezcan la enseñanza de lenguas indígenas en el sistema educativo. Sostuvo que el Perú cuenta con más de 50 lenguas originarias que deben ser preservadas y utilizadas en la vida institucional del país.

El candidato también propuso garantizar la seguridad alimentaria en comunidades indígenas respetando su cosmovisión andina y amazónica. Señaló que estas políticas deben aplicarse de manera inmediata para mejorar la calidad de vida de estas poblaciones.

“También desde la perspectiva ambientalista y ecologista, vamos a impulsar el acceso inmediato de la seguridad alimentaria, los accesos respetando su cosmovisión andina o amazónica”, aseguró.

El postulante cuestionó el abandono histórico de los pueblos originarios por parte del centralismo limeño. Indicó que su propuesta busca integrar a estas comunidades en el desarrollo nacional sin afectar sus tradiciones.

“Los pueblos originarios han sido abandonados por la clase política centralista”.

Gonzales finalizó su intervención señalando que su partido busca construir un país donde todos los peruanos se reconozcan como iguales, respetando la diversidad cultural.