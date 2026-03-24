El candidato presidencial Alfonso López Chau respondió a una pregunta ciudadana sobre cómo retener talento en el servicio civil y fortalecer la formación de trabajadores públicos, planteando un modelo basado en educación de alto rendimiento y becas internacionales.

La interrogante fue formulada por el ciudadano José Luis Espinoza Chao, de la provincia de Huancayo, quien preguntó: “¿cómo retener talento en el servicio civil, cómo desarrollar capacidades en el sector público y en las universidades para contar con trabajadores públicos de primera calidad?”

Ante ello, López Chau explicó que su propuesta parte de experiencias previas desarrolladas en el ámbito académico. “Nosotros hicimos un experimento en la Universidad Nacional de Ingeniería para promover los talentos. Precisamente creamos en Puno la escuela de ingenieritos de alto rendimiento. Esa es la primera posibilidad que hemos trazado”, señaló.

El candidato indicó que una de sus principales propuestas consiste en identificar talento universitario desde el último año de estudios. “Segundo, estamos proponiendo que en el último año seleccionar a los mejores alumnos del último año todas las carreras para generar también allí una escuela de alto rendimiento”, afirmó.

Asimismo, detalló que los estudiantes destacados recibirían financiamiento completo para especializarse en el extranjero. “El tercio de esos alumnos deberán ser becados íntegramente al extranjero para maestría y doctorado en las mejores universidades del mundo. Esa es la propuesta central que hacemos”, sostuvo.

Además, planteó que los jóvenes con mejor rendimiento académico participen en programas de enseñanza a nivel nacional. “Además, estamos proponiendo que los mejores alumnos se conviertan en voluntarios para enseñar en las disciplinas que ellos tienen en todas las universidades del país”, indicó.

Finalmente, el candidato enfatizó la necesidad de impulsar un espíritu de compromiso nacional entre los futuros profesionales. “El Perú necesita un voluntariado en esta carrera que estamos emprendiendo por recuperar la nación y el país”, concluyó.

Las propuestas de López Chau se centraron en fortalecer el capital humano del Estado a través de la formación académica de alto nivel, en un contexto donde el debate abordó la necesidad de modernizar el servicio civil y elevar la calidad de los profesionales del sector público.