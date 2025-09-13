El congresista Alfredo Pariona presentó un proyecto de ley que busca derogar la Ley N.° 32123, conocida como la Ley de modernización del sistema previsional de pensiones, que obliga a todos los ciudadanos desde los 18 años a afiliarse de manera automática a un sistema unificado administrado por la ONP y las AFP.

Pariona señaló que la norma fue aprobada sin consulta ciudadana y que afecta de manera particular a los trabajadores independientes, quienes deben destinar un porcentaje de sus ingresos a entidades privadas.

El legislador advirtió que esta ley obliga a los peruanos a entregar parte de sus ingresos a empresas privadas del sistema financiero que “lucran con las pensiones sin garantizar una jubilación justa”.

Propone reemplazar el modelo por un sistema previsional universal, justo y solidario, donde las pensiones sean reconocidas como un derecho humano.