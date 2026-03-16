Un contrato valorizado en S/ 2,103,442 para el servicio de alimentación de pacientes en el hospital Hospital Luis Heysen Incháustegui de Lambayeque ha generado cuestionamientos luego de revelarse presuntos vínculos con el entorno de la modelo Brunella Horna, nuera del líder político César Acuña. El caso involucra a la empresaria Magna Sánchez Terán, quien figura como representante del consorcio encargado del servicio y cuya participación quedó expuesta en un reportaje televisivo.

El contrato fue adjudicado al Consorcio del Norte, integrado por tres empresas, siendo la principal Inversiones de Alimentos del Norte S.A.C., fundada por la propia Magna Sánchez Terán. El acuerdo fue firmado en abril del año pasado por un periodo de doce meses e incluye la compra, traslado y preparación de alimentos para pacientes internados en el hospital chiclayano.

¿Cuál es su vínculo con Brunella Horna?

Las primeras evidencias del reportaje muestran fotografías publicadas en redes sociales donde Magna Sánchez aparece compartiendo momentos con integrantes de la familia Horna. En varias de estas imágenes se observa a la empresaria en reuniones familiares junto a parientes cercanos de Brunella Horna.

Una de las fotografías muestra a Magna Sánchez abrazando a Jessica Horna y Karina Horna, tías de Brunella Horna. Los comentarios que acompañan las publicaciones reflejan un trato cercano y afectuoso entre la empresaria y los familiares de la conductora de televisión.

Otra imagen difundida en el reportaje muestra a Magna Sánchez posando con la mano sobre el hombro de Adolfo Horna, abuelo de Brunella Horna, mientras se encuentra junto a otros integrantes de la familia. Las publicaciones fueron extraídas de la propia cuenta de Facebook de la empresaria.

Pese a las evidencias, Sánchez Terán negó conocer al entorno familiar de Brunella Horna. Además sostuvo que las fotografías fueron trucadas.

La investigación también reveló información obtenida de registros públicos vinculados a la empresa que obtuvo el contrato. En dichos portales figura como número de contacto el teléfono de Gustavo Horna Novoa, padre de la popular presentadora de televisión.

La presencia de ese número telefónico dentro de los registros empresariales generó cuestionamientos sobre posibles vínculos entre el entorno de la modelo y la compañía que obtuvo el contrato. Si bien no se establece una participación directa de la presentadora en la empresa, se resalta la coincidencia del contacto consignado en la documentación pública.