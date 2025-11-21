La congresista Ruth Luque expresó su molestia tras la reciente aprobación del dictamen que amplía por un periodo de 2 años el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), además de la inclusión de aquellos que fueron depurados en el primer semestre del año.

La parlamentaria justificó este malestar, indicando que ninguno de los cuatro proyectos de ley presentados incluía el impacto ambiental a las comunidades indígenas, además de no tener una opinión por parte del Ejecutivo.

“A mí me parece absolutamente irresponsable pretender ampliar un Reinfo sin considerar ninguna cláusula ambiental, pero además una decisión legislativa que no ha tomado en cuenta la posición de los actores que están seriamente impactados por los temas ambientales que son las poblaciones indígenas”, manifestó la legisladora, quien participó del “Encuentro de Lideresas: rol de las agentes comunitarios en la prevención de violencia en los espacios comunitarios”, que se realiza en el Teatro Arequepay del Portal de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Para la congresista, el Ejecutivo presidido por José Jerí no ha tenido una posición firme sobre la ampliación del Reinfo.

En otro punto, también advirtió el tema penal sobre aquellos que tramitan el Reinfo, “con el modelo anterior, la persona que estaba iniciando el proceso de Reinfo estaba exonerada de responsabilidad penal y ahora pasa exactamente lo mismo”, explicó.

Luque añadió que existe una presión para que el dictamen sea debatido a la brevedad posible en el Congreso, pudiendo pasar por el pleno o la Comisión Permanente en los próximos días.