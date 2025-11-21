El juez Juan Carlos Checkley Soria dejó sin efecto la comparecencia que tenía Betssy Chávez Chino y dispuso cinco meses de prisión preventiva en su contra, al considerar su presunta implicación en el intento de golpe de Estado encabezado por el exmandatario Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre de 2022.

Cabe recordar que, la fiscal suprema Zoraida Ávalos presentó este requerimiento el pasado 7 de noviembre, al sostener que la exministra de Cultura y de Trabajo incumplió las restricciones dictadas por el Poder Judicial tras su excarcelación, ordenada por el Tribunal Constitucional en septiembre.

Poder Judicial dictó prisión preventiva y captura internacional contra Betssy Chávez



Luego de la audiencia realizada el jueves 13 de noviembre, el juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria escuchó los argumentos de ambas partes y declaró fundado el pedido formulado por el Ministerio Público.

En esa línea, el magistrado verificó que la exfuncionaria no acudió a tres controles biométricos obligatorios —29 de septiembre, 27 de octubre y 3 de noviembre— ni a cuatro sesiones del juicio oral. Por estas ausencias estuvo cerca de ser declarada reo contumaz; sin embargo, a inicios de noviembre la Sala Penal Especial de la Corte Suprema descartó aprobar dicha medida.

La resolución concluye que estos hechos constituyen agravantes suficientes para ordenar su reclusión. También señala que las dos infracciones a su régimen de comparecencia ocurrieron poco antes de que buscara asilo en la Embajada de México en Lima, lo que fue interpretado como un indicio de peligro de fuga y de obstaculización a la justicia. El fallo será remitido a la Policía Nacional del Perú y a la Interpol para que ejecuten su ubicación y captura tanto a nivel nacional como internacional.

Betssy Chávez: Comisión Permanente del Congreso aprueba inhabilitarla por 10 años

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final de las denuncias constitucionales DC 547 y DC 575 que recomienda la inhabilitación por diez años para ejercer cargo público a Betssy Betzabet Chávez Chino, exjefa del Gabinete.

La votación concluyó con 17 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones. La sanción se propone por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Contexto del procedimiento parlamentario

Las denuncias constitucionales fueron presentadas por los congresistas Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular) y Alejandro Cavero Alva (Avanza País). La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final el 7 de noviembre de 2025 con 10 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones, incluyendo también al expresidente Pedro Castillo Terrones y al exministro del Interior Willy Huerta Olivas.

Estado del caso del expresidente Pedro Castillo

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, informó que el caso de Pedro Castillo podrá tratarse en una sesión posterior porque el exmandatario no ha acreditado abogado defensor, requisito legal para el proceso.

El informe recomienda también la inhabilitación para Castillo y Huerta por diez años, pero su votación final aún está pendiente en el Pleno del Congreso.

Implicaciones y pasos siguientes

Con la aprobación del informe, se da paso a que el Pleno del Congreso debata la acusación constitucional. De aprobarse, la sanción de inhabilitación sería aplicada y podrá impedir que Betssy Chávez ejerza cargos públicos durante el periodo indicado.

La sanción propuesta se basa en la infracción de diversos artículos de la Constitución Política del Perú, incluyendo los derechos fundamentales, la estructura del Estado y el rol del Poder Ejecutivo.