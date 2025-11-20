La Policía Nacional realizó un operativo inopinado en el centro comercial Polvos Azules, ubicado en el distrito de La Victoria, a fin de combatir la venta de celulares de procedencia ilícita.
La acción, ejecutada por la Dirección de Policía Fiscal con apoyo de unidades especializadas, dejó dos detenidos investigados por presunta receptación, tras hallarse equipos con códigos IMEI reportados como robados.
El general Javier Vela Arangoitia, jefe de la Policía Fiscal, informó en Canal N que el operativo buscó verificar si los comerciantes intervenidos previamente habían regularizado su actividad, aunque algunos stands seguían ofreciendo equipos robados.
Incluso, uno de los puestos fue encontrado abandonado al inicio de la intervención, mientras se registraron vitrinas con celulares de distintas marcas que serán sometidos a verificación.
La intervención se realizó bajo el marco del estado de emergencia, que permite actuar sin la presencia del responsable del local. Aunque algunos comercios ya han adecuado su actividad, otros reinciden en prácticas ilegales.
Video: Canal n
