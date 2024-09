Percy Sampén, abogado de Andrés Hurtado, aseguró este martes que no están evaluando que su patrocinado se acoja a la colaboración eficaz. Asimismo, indicó que en las investigaciones se sustentará su inocencia.

“No lo estamos evaluando. No está dentro de los planes, al día de hoy no lo evaluamos”, señaló el letrado tras su salida del edificio donde la Fiscalía allanó el departamento de su cliente.

Según reveló, los representantes del Ministerio Público no se llevaron ninguna pertenencia luego de las diligencias.

“Hasta ahora todo se basa en trascendidos que vienen por parte de un programa. Vamos a evaluar cuando se presenten en su oportunidad, hasta ahora no hay ninguna prueba, iremos viendo paso por paso lo que se va a presentar. (La Fiscalía) no se llevó nada, solo una guía de remisión... Es un departamento alquilado, vive acá. Es su domicilio”, sostuvo.

Además, Sampén dijo que demostrarán que los ingresos económicos de su cliente son lícitos, ya que tienen elementos para sustentarlo.

“Tenemos todos los elementos de juicio para acreditar que el señor no cometió los delitos. El señor Hurtado trabaja, sus ingresos son conocidos, sus actividades comerciales son bien conocidas y justamente una de las investigaciones de la Fiscalía van alrededor de eso y nuestra labor como abogados es acreditar que sus ingresos tienen fuente lícita y han sido debidamente sustentados”, refirió.

