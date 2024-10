Los generales de la Policía Nacional Óscar Arriola y Carlos Céspedes podrían ser pasibles de severas sanciones por aceptar viajar a Panamá para recibir un reconocimientos de la Revista VIP Diplomática, vinculada al investigado Andrés Hurtado, “Chibolín”.

El galardón consistía en recibir el reconocimiento Golden Star Awards.

El último domingo, el programa Cuarto Poder reveló que en su calidad de jefes de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía (Dirincri), respectivamente, los oficiales PNP fueron premiados el 15 de julio de 2022 en ese país del Caribe.

En la emisión del reportaje se vio la participación de otros personajes que asistieron a eventos similares organizador por la red de “Chibolín” pero ya no en Panamá, sino en la capital, como por ejemplo Javier Gallardo (excomandante general PNP) y su esposa Silvia Moreno de Gallardo.

También se ha visto a Raúl Alfaro, el excomandante general vinculado a “El Español” y Jorge Ortiz Marreros, exdirector general de Gobierno Interior y Carlos Chong, quien en 2022 ostentaba el cargo de jefe del Estado Mayor.

Infracción

De acuerdo a la ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, hay por lo menos dos infracciones cometidas por Arriola y Céspedes en el marco del viaje a Panamá.

La primera, consignada con el código MG 76 en tabla de sanciones muy graves del Anexo 3 de la norma, todo oficial tiene prohibido solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de beneficio.

El castigo a esa infracción, según el cuadro de disciplina, es el pase a la situación del retiro.

La segunda infracción se encuentra tipificada con el código MG 95 en la tabla “Contra la Ética”. Allí se establece que no se debe aceptar u otorgar obsequios que impliquen ventajas de cualquier índole para beneficio propio o de terceros.

No obstante, de ser el caso, estas infracciones deberán ser sometidas a una investigación para determinar las responsabilidades de Arriola y Céspedes por asistir a un viaje de tres días a Panamá con todo pagado.

El área de Asuntos Internos del Ministerio del Interior sería el despacho encargado de abrir una indagación sobre ambos funcionarios.

Una vez ello, se deben cotejar las fechas y si realmente hubo o no una autorización de parte del entonces comandante general para el viaje en cuestión.

La pesquisa se realizará en un determinado periodo de tiempo con acciones específicas y luego se emitirán las resoluciones según corresponda. De ser un proceso sumario, podría tardar un aproximado de dos meses.

En caso el resultado de esa pesquisa sea negativo, los infractores podrán apelar ante el Tribunal de Disciplina Policial que, según el artículo 39, es el órgano colegiado de decisión de última instancia administrativa del Sistema Disciplinario Policial a nivel Nacional que resuelve en segunda y definitiva instancia.

PERSONAJE

Es importante indicar que quien era la organizadora del evento Golden Star Awards era A na Altamirano, directora de la Revista VIP Diplomática. Ella, según Cuarto Poder, habría servido como nexo entre Hurtado e importantes funcionarios y oficiales para obtener beneficios particulares.

Altamirano postuló a la alcaldía de Surco en 2018 pero no tuvo éxito. Lo que sí logró fueron 20 órdenes de servicios por más de 200 mil soles en municipalidades. Ella, según Cuarto Poder, también fue beneficiada en el cargo de subprefecta de Asia en febrero último por Jorge Ortiz, quien también recibió un reconocimiento en ese evento.

Posturas

Consultado por el tema, el exdirector de la Policía Eduardo Pérez Rocha indicó que el referido caso sí amerita una investigación.

En diálogo con Correo, afirmó que con ello se debe corroborar si hubo alguna autorización del comandante general el 2022 y el informe que emitió cuando regresó al Perú de ese viaje.

“Arriola ha dicho que no conocía a ‘Chibolín’ sino en el día de la premiación. Todo eso tiene que investigarse. Y por si acaso, esto no lo ve la PNP sino Asuntos Internos”, señaló.

Pérez Rocha añadió que en 2022 ambos funcionarios iniciaban una gestión en la Policía y, por lo tanto, no tendrían un logro para ser premiados.

“¿De qué cosa lo iban a premiar? ¿Qué cosa descollante habían hecho?”, se preguntó.

También se preguntó cómo Arriola no rastreó quién estaba detrás de la revista. “Si me invita alguien de una revista diplomática, y sobre todo a Panamá, lo primero que averiguo es saber de quiénes eran los que otorgaban los premios”, añadió.

Dijo que sí se trataría de un beneficio.

A su turno, José Baella, exjefe de la Dircote, refirió que este tema debe investigarse. Al igual que Pérez Rocha explicó que el área de Asuntos Internos es el que debe notificar el inicio de la indagación.

Añadió que de todo esto debió tener conocimiento el comandante general de la Policía.

Favores

En 2023, la gestión del alcalde Eduardo Bles (San Miguel) benefició a Ana Altamirano con contratos por S/. 38 mil, según Cuarto Poder.

Arriola admite que en Panamá vio a “Chibolín”

El general PNP Óscar Arriola aseguró que jamás conoció a “Chibolín”, que no se reunió con él y menos para “comer ceviche”. Afirmó que quienes lo invitaron en julio de 2022 a Panamá fueron los encargados de la Revista VIP Diplomática Internacional.

“A mí no me invitó el señor ‘Chibolín’ , sino los señores que aparecen en esos documentos de la revista VIP. Lo he visto por única vez en mi vida esa noche, cuando asistí”, aseveró. ¿Total?

TE PUEDE INTERESAR: