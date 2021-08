El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres indica que el Congreso buscará pretextos para negar la confianza al Gabinete encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Además dijo que esta actitud llevaría también a una vacancia del mandatario Pedro Castillo.

MIRA ESTO | Ministro Aníbal Torres tilda de “desafortunadas” las expresiones de Héctor Béjar sobre Sendero Luminoso

“Lo hemos dicho desde el inicio, no nos van a dejar trabajar. Van a buscar pretextos no solo para no dar la confianza, sino también para vacar al presiente. Desde dentro del Congreso hay bancadas que no darán la confianza, no creo que eso sea correcto , porque previamente tienen que oír al premier”, dijo.

“Si el congreso no nos da la confianza, nos tenemos que ir a nuestra casa, nadie es indispensable, vendrán otros ministros”, agregó.

Aníbal Torres al Congreso: “Van a buscar pretextos para no dar la confianza y vacar a presidente”

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el resto del gabinete, acudirán al pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza el próximo jueves 26 de agosto, tras consensuar esta fecha con la titular del Poder Legislativo, María del Carmen Alva.

En caso de no recibir el voto de la mayoría del Poder Legislativo, se genera una crisis en el gabinete y se procede a aceptar la renuncia de todos los ministros. El último jueves 12 de agosto, en declaraciones a Exitosa, Guido Bellido señaló que si bien pueden haber discrepancias entre los poderes del Estado, destacó que siempre debe existir respeto y consideración.

TE PUEDE INTERESAR | Ministro de Justicia quiere a las Fuerzas Armadas en seguridad ciudadana

Indulto a Antauro Humala

Al ser consultado si se otorgaría beneficiar con una gracia presidencial al sentenciado Antauro Humala, el ministro Torres precisó que el tema no ha sido evaluado en Consejo de Ministros y que, si se llegara a plantear se aplicaría la ley vigente para estos casos.

“No hay ninguna propuesta de indulto a ese señor, cuando se presente se debatirá y lo jurídico que se ajusta a lo que yo sigo, no puedo contravenir la ley”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Plan del Ministerio de Salud para enfrentar la tercera ola de la COVID-19