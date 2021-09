El ministro de Justicia, Aníbal Torres, aseguró que el Gabinete Ministerial no ha tenido ningún acuerdo respecto a lo anunciado por el premier Guido Bellido, sobre la nacionalización del gas de Camisea.

“Lo que digan los ministros será materia de discusión en el Consejo de Ministros. Y no hay nada de eso. El Gabinete no ha acordado nacionalizar, no ha acordado estatizar”, dijo ayer a El Comercio.

Reveló que si bien los ministros están de acuerdo con la renegociación del contrato, el tema no fue abordado formalmente.

Añadió que lo dicho por el premier fue a título personal. “Yo no estoy en la mente, en la conciencia del primer ministro. Habría que preguntarle qué cosa es lo que ha querido decir con ello”, consideró.

También expresó que una renegociación se da entre las partes involucradas y que las decisiones se toman de manera consensuada.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en el Perú: si tengo gripe, ¿podré recibir la vacuna?