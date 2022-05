El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se presentó ante la Comisión de Constitución para sustentar el proyecto de ley sobre un referéndum para crear la Asamblea Constituyente y cambiar la Constitución.

“Se inician estos Consejos (de Ministros) Descentralizados, llegamos a cualquier lugar y lo primero que pide la gente es que cierren el Congreso, en segundo lugar, dicen que se convoque a una Asamblea Constituyente”, sostuvo el premier en su argumentación ante el citado grupo legislativo.

En esa línea dijo que, pese a la facultad del Ejecutivo de cerrar el Parlamento, según la Constitución, el gobierno de Pedro Castillo “no ha dado la menor señal de querer cerrarlo” y que eso hacen los demócratas.

“Ni en el peor momento cuando han querido vacarlo, Pedro Castillo ha dicho que es un demócrata y que no va a presentar ninguna norma de cuestión de confianza para cerrar el Congreso, prefiero que me vaquen. El que diga que (Pedro Castillo) quiere cerrar el Congreso es absolutamente falso, se habla con la verdad, se habla con pruebas, como siempre lo he manifestado”, sostuvo.

En otro momento, Torres dijo que la Asamblea Constituyente es un poder supremo, el poder del pueblo, el cual no tiene límites. “Los únicos límites de ese poder son los derechos fundamentales. Es un derecho innato del pueblo”, sostuvo.

El premier estuvo acompañado del ministro de Justicia, Félix Chero, así como algunos parlamentarios de la bancada de Perú Libre, quienes ingresaron a la sesión de la Comisión de Constitución.

