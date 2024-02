El Poder Judicial declaró fundado el llamado de atención al expremier Aníbal Torres por incumplir una regla de conducta al comunicarse con un testigo del proceso judicial que se le sigue por el caso ‘Golpe de Estado’.

Así, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley, declaró fundado el requerimiento de apercibimiento contra el expresidente del Consejo de Ministros, presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios.

La medida se dio luego que Aníbal Torres admitió haberse reunido con el exministro de Defensa, Gustavo Bobbio, en su domicilio. “Con esto no pretendo implicar al señor Bobbio, pero así ocurrieron las cosas. He sido negligente al no percatarme de que el señor Bobbio es testigo. Por ello, pido disculpas a usted, señor magistrado, y, a través suyo, al señor fiscal. Este hecho no volverá a repetirse”, había referido.

No obstante, con esta amonestación Aníbal Torres no debe cometer más infracciones, pues corre el riesgo de que se le dicte prisión preventiva.

“Requerir al acusado Aníbal Torres Vásquez cumpla con las reglas de conducta impuestas en la resolución judicial de comparecencia con restricciones dictada en su contra, bajo apercibimiento de revocársele dicha medida por la medida de prisión preventiva , en caso incurra en nuevo incumplimiento de reglas de conducta impuestas”, se señala en el fallo.

TE PUEDE INTERESAR: